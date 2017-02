Rajoy, sobre las vacaciones de Soria: "No me he enterado"

Las vacaciones pagadas en Punta Cana al exministro José Manuel Soria y la desestimación de su demanda contra eldiario.es y el director de Canarias Ahora han sorprendido a Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno, que ha sido entrevistado este lunes en Tele 5, ha asegurado no saber nada.

"No me he enterado. ¿Eso cuándo ha salido?", ha contestado al periodista. Informado de que la decisión del juez se ha conocido este lunes y de que ha quedado acreditado que mintió, Rajoy se ha encogido de hombros: "No puedo opinar. Desconozco la información". Acto seguido, ha añadido que Soria "ya no está en el Gobierno".

A quien ha vuelto a defender es a Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia, imputado en el caso Auditorio y cercado por la investigación del caso Púnica. Como ha hecho por la tarde, durante una rueda de prensa junto a François Hollande, Rajoy ha negado que se plantee pedirle dejar el cargo y no se ha inmutado por la petición de dimisión de Ciudadanos.

"Le han archivado 16 denuncias, esta es la 17. Y todas las ha puesto el PSOE de donde era alcalde, Puerto Lumbreras", ha recordado Rajoy. "No voy a entrar en discusiones con nadie, pero si 16 denuncias se archivan es bueno que reflexionemos todos".