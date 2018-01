Rato acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de urdir una maniobra para meterlo en la cárcel

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acusado a varios ministros del Gobierno de Mariano Rajoy de urdir acciones contra su persona para meterlo en la cárcel durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del rescate financiero, que tiene lugar este martes en el Congreso.

Rato ha ido enumerando las actuaciones de varios ministros los días previos a su detención el 16 de abril de 2015 atribuyendo a los titulares de cada cartera una campaña orquestada con medios de comunicación para hundir su carrera y que terminara siendo detenido.

"El 15 de abril de 2015 a las 9 de la mañana el ministro de Justicia [Rafael Catalá] cuenta mis datos fiscales a los desayunos de RTVE. ¿Cómo los puede saber? Es una pregunta que no ha sido capaz de contestar. El 14 de abril el ministro de Hacienda [Cristóbal Montoro] habla con más habilidad del tema en esta Cámara porque el 13 de abril Vozpópuli publica que el Sepblac, dependiente de Economía me está investigando. Resulta que el señor que ha publicado la información, el señor Alba, tiene una reunión con el ministro de Economía [Luis de Guindos] la semana anterior, según lo que cuentan los compañeros del señor Alba, que yo no he hablado con él directamente, el señor Alba achaca esa información al ministro de Economía. Hay una coincidencia: durante los meses de marzo y febrero de 2015, tres personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un exalto dirigente del PP me avisan de que el Gobierno me quiere meter en la cárcel. Y en febrero de 2015, la ministra de Trabajo [Fátima Báñez] le dice a mi secretaria que se separe de mí porque voy a tener problemas con Hacienda", ha declarado Rato.

De esta manera ha respondido el exdirector del FMI y expresidente de Bankia a los reproches del diputado popular Miguel Ángel Paniagua, que le ha recriminado en su turno de palabra en la comisión si "los beneficios económicos que haya podido conseguir han merecido la pena" ante el desprestigio para el propio Rato y el Partido Popular que ha supuesto su situación judicial.

Rato no se ha mordido la lengua. Además de las acusaciones a los ministros, se ha defendido argumentando que los cargos que tienen contra su persona y provocaron su detención no se sostienen.

"A mí me detienen en mi casa, delante de mis hijos y de mis vecinos el 16 de abril de 2015, me detienen con una acusación doble por denuncia de la Agencia Tributaria. La acusación es por alzamiento de bienes y delito fiscal. Blanqueo sería adyacente y vendría como consecuencia. El delito de alzamiento de bienes, que es la razón por la que entran en mi casa no dura ni 15 días, el delito fiscal llevo tres años esperando a que se concrete. Yo sostengo que ninguno, que todas mis declaraciones están hechas", ha comentado el exdirigente del PP.