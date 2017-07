Ribó apoya el cese del gerente de Las Naves por el caso Cooperación

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha indicado este martes, respecto al cese del gerente de Las Naves, Rafael Monterde, tras las informaciones publicadas que lo vinculaban con la organización que supuestamente desvió fondos de la ayuda al Tercer Mundo en el llamado 'caso Cooperación', que es una decisión planteada por el concejal responsable de esta fundación y de Innovación, Jordi Peris, dentro de sus competencias municipales y una medida que él respeta y apoya.

El Patronato de la Fundación Las Naves ha aprobado esta jornada, con los votos a favor de Compromís, PSPV, València en Comú y Cs y la abstención del PP, el cese de Monterde. Peris ha explicado que la decisión "no tiene nada que ver con su gestión", sino que se ha tomado para mantener "al margen" a la institución de Las Naves de "todas las interpretaciones que se están haciendo sobre el papel y la relación que tuvo --Monterde-- con las personas de la trama de corrupción del 'caso Cooperación'".

Ribó, en una entrevista a Europa Press, ha explicado respecto a la decisión adoptada sobre Rafael Monterde que en los últimos días "las conversaciones con Jordi Peris han sido constantes" y "el contacto permanente para ver cómo evolucionaba el tema". Asimismo, ha expresado su "confianza" en el edil de Innovación y segundo teniente de alcalde para adoptar las medidas que estime oportunas en el ejercicio de sus funciones.

"En su momento le di a Peris las competencias de estas fundaciones y mantiene absolutamente mi confianza sobre este tema", ha señalado el primer edil, que ha resaltado que para el equipo de gobierno que preside y que conforman Compromís, PSPV y València en Comú "hay una línea roja" marcada por la imputación en casos de corrupción.

"A Peris siempre le he dicho una cosa, que hay una línea roja. Si una persona es imputada formalmente por corrupción, automáticamente el Govern de La Nau tiene que decirle que se vaya. Ese no es el caso de Monterde y siempre he dicho a Peris que tiene toda mi confianza en la toma de decisiones en un sentido u otro", ha comentado el alcalde.

Así, ha afirmado que si Jordi Peris, también portavoz de València en Comú en el Ayuntamiento, "ha considerado que Monterde en estos momentos no es la persona adecuada para seguir gobernando Las Naves" es una medida del concejal que respeta y respalda dentro del ejercicio de sus competencias. "Es una decisión suya que yo respeto y apoyo en el sentido de que es su decisión y son sus competencias", ha insistido.

Preguntado por si su opinión coincide en este caso con la de Peris, el alcalde ha asegurado que "coincide sustancialmente" con la del concejal. "Creo que Monterde tiene muchos valores y quiero insistir en ello porque a veces nos olvidamos. Tuvo un papel importante durante todo el 'caso Cooperación' pero tiene una serie de elementos negativos. Peris lo ha explicado", ha precisado Ribó.

SIN PRESIÓN EXTERNA

Asimismo, respecto a si el cese de Monterde se ha planteado pensando en el bien del equipo de gobierno y en que no se produzcan fisuras en él, el responsable municipal ha señalado que en el ejecutivo local no ha visto "que nadie pidiera explicaciones" a Jordi Peris por este asunto, como ha sucedido en otras ocasiones "con otros temas".

"Todos hemos entendido su situación. Todos conocíamos un poco la situación. Yo he estado en contacto permanente con Peris y todos hemos coincidido. No ha habido una presión por parte de formaciones externas a València en Comú", ha expuesto Joan Ribó. En este sentido, ha considerado que "seguramente, la presión ha sido más interna que externa" en el seno de la formación a la que pertenece el concejal.

UNA FIGURA "CON MUCHAS CARAS"

Posteriormente, en declaraciones a los medios tras la conmemoración del 80 Aniversario del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, Ribó ha incidido en que este no es un caso de corrupción pero "hay una serie de elementos que, aunque solo sea por cuestiones estéticas, hacían aconsejable que no continuara como gerente" y así se lo hizo saber a Peris, responsable del área.

"La figura del señor Monterde es una figura con muchas caras", ha dicho el primer edil, que se ha referido así al "carácter muy polimórfico" del ya exgerente de Las Naves: "Hay cosas muy poco estéticas y hay cosas que quiero resaltar, como su papel en detectar una corrupción que ha sido importante y su papel también ha sido importante, las dos cosas son ciertas".