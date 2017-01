El Supremo condena a César Strawberry a un año de cárcel por sus tuits

El Tribunal Supremo ha condenado a al líder de Def con Dos, César Strawberry, por los seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA, o sobre la muerte de Luis Carrero Blanco. La Sala de lo Penal le considera culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y le impone una pena de un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta.

En la sentencia, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, señala que los tuits de del cantante "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano".

"La libertad de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación", dice el Supremo apoyándose en sentencias anteriores.

El tribunal también se muestra muy crítico con la absolución de la Audiencia Nacional, que se apoyó en pruebas de la defensa o en "un artículo de prensa de hace más de 15 años". El tribunal dice que este proceso no juzga de actitud de Strawberry hace "una decena de años", sino sus mensajes a través de Twitter.

La defensa del cantante confía en que no entre en prisión por haber sido condenado a una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales. Además, anuncian su intención de acudir al Tribunal Constitucional.

El fallo ha contado con un poco particular discrepante, el del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, para quien sus comentarios "no pasan de ser meros exabruptos sin mayor recorrido, que se agotan en sí mismos; desde luego francamente inaceptables, pero esto solo".

"Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina" es uno de los tuits por los que Strawberry ha sido condenado. La Audiencia Nacional no vio un acto humillante, y el propio Madina dijo que no se había sentido ofendido.

El diputado del PSOE ha vuelto a repetir hoy que no le ofendió el comentario y a través de su cuenta de Twitter ha mostrado su solidaridad con el vocalista de Def con Dos.

Dejé claro, en plena vista oral de este procedimiento, que no me sentía ofendido. Lo vuelvo a hacer hoy. Mi solidaridad con @CesarStrawberry — Edu Madina (@EduMadina) 19 de enero de 2017

Absuelto por la Audiencia Nacional

El caso de Strawberry llegó al Supremo después de que fuese absuelto por la Audiencia Nacional el pasado mes de julio. El tribunal entendió que el cantante usa tono provocador, irónico y sarcástico en las letras de sus canciones, "con un tono crítico con la realidad social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelven sus obras, respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural”.

Pero la Fiscalía recurrió el archivo y acusó a la Audiencia de “trivializar" los comentarios de Strawberry, que consideraba que ponían “en grave peligro nuestra convivencia política y paz social”. El fiscal del Supremo Álvaro Redondo sostuvo que los seis tuits de Strawberry también ponen en peligro "los bienes jurídicos más preciados por los ciudadanos, la vida y la libertad, afectados ambos de modo directo y brutal por la actuación del terrorismo”. La Fiscalía había pedido una condena de un año y 8 meses de cárcel.

Su defensa, por el contrario, argumentó que no se ha acreditado “que buscase defender a una banda terrorista ni humillar a sus víctimas”, y criticó que el Ministerio Fiscal buscase “modificar los hechos probados para modificar una condena de absolución”, además de denunciar que este caso ha creado en el cantante “un efecto de desaliento y de censura que no debería producirse en un Estado de Derecho”.

"No defiendo el terrorismo, jamás en la vida lo he hecho, ni lo haré”, aseguró Strawberry -cuyo nombre real es César Montaña Lehman- ante el tribunal de la Audiencia Nacional. "He utilizado el humor, el sarcasmo, la ironía para tratar de desconcertar y hacer pensar más allá de los dogmas políticos y religiosos que se nos inculcan desde pequeño (…) contra el centro comercial cultural que nos quiere inculcar el sistema”, dijo sobre sus comentarios en Twitter.