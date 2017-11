Los líderes de la UE se preparan ante la posible caída de May, según "The Times"

Los líderes de la Unión Europea (UE) se preparan ante la posible caída de Theresa May antes de año nuevo, después de la dimisión de Piti Patel como ministra británica de Cooperación Internacional, revela hoy el diario "The Times".

La renuncia de Patel, a raíz de un escándalo sobre reuniones no autorizadas con altos cargos del Gobierno de Israel, fue la segunda en apenas siete días, después de que dimitiera la semana pasada Michael Fallon al frente de la cartera de Defensa.

Hay inquietud en Bruselas por la posibilidad de que haya un cambio en el liderazgo del Partido Conservador de May o nuevas elecciones, que llevarían a una victoria laborista, por la inestabilidad del Gobierno de May, indica "The Times".

Un líder europeo, cuya identidad el diario no desvela, le informó de que los funcionarios de la UE planean esas dos posibilidades, mientras continúan las negociaciones en Bruselas sobre la salida del Reino Unido del bloque europeo, prevista para marzo de 2019.

"Hay una gran dificultad del liderazgo en el Reino Unido, que es más y más frágil", señaló ese líder europeo.

"El Reino Unido es muy débil y esa debilidad de Theresa May hace que las negociaciones (sobre el brexit) sean muy difíciles", agregó.

De acuerdo con la información del rotativo, todas las opciones son evaluadas en Bruselas, incluida una salida británica de la UE sin acuerdo y desordenada o revertir la decisión del "brexit" con la convocatoria de nuevas elecciones generales.

La fuente, agrega "The Times", puntualizó que el resultado del plebiscito europeo, celebrado en junio de 2016, fue muy ajustado.

Esta información sale a la luz después de que Patel presentase anoche su dimisión por el escándalo sobre las reuniones no oficiales ni autorizadas con altos cargos del Gobierno israelí, incluida una con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La ministra había pedido disculpas públicas por esas reuniones, que se celebraron mientras estaba de vacaciones con su familia en Israel el pasado agosto, pero nuevas revelaciones de que no había admitido otros dos encuentros forzaron su retirada.

May ordenó ayer a primera hora a Patel a cancelar su viaje por África para regresar inmediatamente a Londres para reunirse con ella, tras lo cual se hizo oficial la renuncia.

Patel, de 45 años y diputada conservadora por la circunscripción de Witham (en el sur de Inglaterra) desde 2010, fue copresidenta de Amigos Conservadores de Israel.

Esta ministra apoyó el "brexit" -la retirada británica de la Unión Europea (UE) en el referéndum de junio de 2016- y fue viceministra de Trabajo antes de asumir la cartera de Cooperación Internacional en julio de 2016, cuando Theresa May sustituyó a David Cameron al frente del Gobierno.