Urbán aboga por poner remedio a las disputas de "patio de colegio" en Podemos

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán ha abogado hoy por "pedir disculpas a los inscritos y votantes" por las disputas internas de los últimos días, y "poner remedio" a las peleas de "patio de colegio" y no sólo "entonar el mea culpa".

En una entrevista en Cuatro, Urbán ha desvinculado la decisión de destituir a Jose Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid, de la Asamblea Ciudadana de febrero, del que saldrá elegido el futuro proyecto político del partido.

Ha recalcado que la sustitución de portavoces no sólo se ha llevado a cabo en Madrid, sino también en Euskadi o La Rioja, comunidades donde "no ha habido ningún problema" al respecto, ya que, según defiende, no se puede "entender que un cargo es tuyo por derecho".

Para Urbán, de la corriente anticapitalista, las disputas internas que han generado esta operación, únicamente propician la refriega interna del partido en vez de discutir "qué tiene que hacer Podemos para cambiar las cosas", un debate que considera "de altura" en vez de asemejarse a un "patio de colegio".

En línea con la carta que ha hecho pública hoy el líder de la formación, Pablo Iglesias, en su cuenta de Twitter, Urbán ha coincidido en que "a partir de hoy hay que pedir disculpas a los inscritos y votantes y poner remedio a lo que esta pasando", y no sólo "entonar el mea culpa".

Ha aclarado que, en cuanto al debate político, no se debe "confundir unidad con uniformidad", pues también supone "cultura política" y "madurez".

Preguntado sobre si considera que el secretario político portavoz de la formación en el Congreso, Iñigo Errejón, debiera abandonar su cargo en el caso de que su proyecto no recibiese suficiente apoyo, Urbán ha dejado esa decisión en manos de la militancia y los diputados, al afirmar que Errejón es "valioso" pero no "imprescindible".