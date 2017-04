"Vamos a tirar para adelante porque este debate se tiene que dar, excede al Parlamento"

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero (Madrid, 1988) atiende por teléfono a eldiario.es tras una reunión con organizaciones sociales en la que han abordado la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy anunciada este jueves. Montero explica los motivos que les han llevado a dar un paso que, si se concreta, no se produce en España desde 1987: un debate y una votación en el Congreso para cambiar al presidente y a su Ejecutivo.

"Hemos hecho el análisis de que estamos en un estado de excepción democrático propiciado por el uso del PP de las instituciones, por el saqueo pero también por la patrimonialización de las administraciones", apunta la dirigente de Podemos, quien añade: "Hasta el rey de la ciénaga, Mariano Rajoy, tiene que ir a la Audiencia Nacional a declarar. Toca sacar al PP de las instituciones".

¿Tienen ya fecha para la moción de censura?

Hemos hecho reuniones con organizaciones sociales y con otros partidos. No hay fecha todavía pero es urgente. Vamos a trabajar sin prisa pero sin pausa. Nos veremos con el mayor número de fuerzas políticas y sociales.

¿Con quién se han visto o hablado?

Hoy [por el jueves] hemos estado hablando con sindicatos y organizaciones sociales como Ecologistas en Acción y Oxfam.

¿Cuál ha sido la acogida de la propuesta?

La que se corresponde con el clima social, que exige que tomemos medidas para echar al Gobierno del PP, para plantear una política alternativa al programa del PP.

¿Cómo valoran la reacción del PSOE y de Ciudadanos, que han rechazado la moción?

Es una reacción apresurada de las fuerzas del régimen, que han salido a mantener su respaldo al Gobierno del PP. Pedimos al PSOE y a Ciudadanos que reconsideren su posición.

¿Creen que se puede cambiar esa posición?

Es una pregunta que hay que hacerles a ellos, pero para nosotros es un imperativo democrático. El PP está parasitando las instituciones en beneficio propio y en contra de los ciudadanos. Es una necesidad y una obligación democrática. No vemos coherente que haya un consenso unánime en que el PP es una ciénaga de corrupción y después se le siga sosteniendo, que es la posición de PSOE y Ciudadanos.

¿Seguirán adelante?

Sí.

¿En qué candidato están pensando? ¿En Pablo Iglesias?

Ese debate no toca ahora. Ese debate lo tendremos cuando veamos qué fuerzas políticas y sociales están de acuerdo con la moción de censura. Vamos a tirar para adelante porque este debate se tiene que dar, que excede al Parlamento.

¿Dejarían al PSOE como grupo mayoritario elegir al candidato?

Para eso se tendría que producir una situación que no se ha producido: decir que sí y abandonar el apoyo al Gobierno del PP. Nosotros no tenemos ningún a priori para hablar con las demás fuerzas políticas o sociales de la moción de censura. Les invitamos a que lo reconsideren. No hay fecha para hacerlo, pero nuestra disposición a reunirnos con ellos existe.

¿Estarían dispuestos a esperar a que el PSOE resuelva su congreso interno?

Insisto, para eso hace falta que el PSOE abandone su posición de triple alianza, de apoyo al gobierno del PP.

¿Cómo responden a las críticas que han recibido por la precipitación al anunciar la medida sin haberla negociado antes?

Estamos en una situación de excepción democrática con un partido que es un parásito y que está protagonizando una patrimonialización de las instituciones. El único criterio tendría que ser el interés de nuestro país, de nuestras instituciones, de nuestra democracia y de nuestros ciudadanos. Y ese es sacar al PP de las instituciones.

El miércoles piden un pleno extraordinario y el jueves anuncian la moción. ¿La gente les sigue?

No hemos elegido nosotros los tiempos. No da tiempo a redactar un titular y ya está el siguiente en funcionamiento porque los escándalos se suceden. Sabemos de la corrupción del PP y de la existencia de una trama que toma decisiones en espacios poco democráticos desde hace mucho tiempo. Pero las noticias de las últimas semanas nos sitúan en una situación de excepción.

La moción de censura es la única acción parlamentaria que permite sacar al PP de las instituciones. Tenemos un compromiso ético de no fallarle a esa parte sana del Estado y de las instituciones que de forma muy valiente combaten la corrupción a veces recibiendo muchas presiones.

¿Cree que su enfrentamiento con la cadena SER puede interferir en el debate sobre la moción?

Nosotros ya hemos dado explicaciones suficientes. La situación que vive el país nos obliga a hablar de lo importante, y es que el PP está en el Gobierno apoyado por el PSOE y Ciudadanos, inmerso en una ciénaga de corrupción. Hasta el rey de la ciénaga, Mariano Rajoy, tiene que ir a la Audiencia Nacional a declarar por la financiación de su partido cuando era el responsable de las campañas. Toca sacar al PP de las instituciones.