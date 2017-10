Zapatero señala que el Govern "aún" puede "rectificar" como "acto político inteligente" y convocar elecciones

Ha pedido así al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "rectifique", que "convoque elecciones", que "acepte la legalidad", y que "dé esperanza a los valores de la democracia y la convivencia", ante el "sinsentido que supone ir a una independencia rompiendo las reglas constitucionales y las leyes".

Tras apuntar que la democracia española "es una democracia seria, en la que hay que tener confianza, afianzada, segura, constitucional", ha dicho que "no" tiene "ninguna duda" de que se superará "este difícil momento", porque "la ciudadanía española es una ciudadanía muy consciente, muy madura democráticamente, y lo es también la ciudadanía en Cataluña".

"Se superará este momento", ha insistido en un acto del PSOE este sábado en Herrera del Duque (Badajoz) el expresidente Zapatero, quien ha indicado que "hoy corresponde expresar la lealtad a los valores constitucionales, a las instituciones" y al PSOE "en una circunstancia muy difícil".

"Como la inmensa mayoría de los demócratas de este país, pude demostrar algún mérito en esa dirección... Queremos a Cataluña, queremos a todos los catalanes, independentistas, no independentistas. Hemos defendido y alguno con gran énfasis y con gran compromiso el mayor autogobierno de la historia para Cataluña, un autogobierno que no tiene nadie en el mundo", ha incidido.

"Hemos defendido su identidad, su lengua, una lengua que admiramos, y que su proyecto de modernización que lo tienen como sociedad catalana es un proyecto que se enriquece conviviendo, estando juntos, pensando en un futuro para compartir", ha dicho como "lección del ser europeo", tras lo cual ha incidido en que "no les debe de extrañar por tanto que Europa contemple con estupefacción este intento completamente sin sentido que supone ir a una independencia rompiendo las reglas constitucionales y las leyes. Es un sinsentido", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que "desde que se ha acelerado y se ha puesto en marcha el querer romper ha supuesto tres rupturas, uno la ruptura de la convivencia en Cataluña, dos la ruptura económica, y tres la ruptura con Europa", ha alertado Zapatero, quien ha subrayado que "el Govern de Cataluña ha roto con Europa", y ha añadido que "Europa no escucha, no es sensible a quienes no respetan las reglas y hacen un discurso de convivencia".

ARTÍCULO 155

Al mismo tiempo, ha apuntado que "nadie tiene voluntad de atacar el autogobierno de Cataluña" y que "prueba de ello es que casi en 40 años nunca se ha aplicado el artículo 155"; tras lo cual ha recalcado que "aún está a tiempo un Govern sensato, responsable, de que esto tenga una salida mucho más institucional, mucho más conforme a lo que los pueblos han logrado a lo largo de la historia para vivir en sociedad de manera ordenada, de manera cívica, que es que sus instituciones sean las primeras que respeten las leyes y a todos los ciudadanos".

"No hay que olvidar que la Generalitat de Cataluña emana su legitimidad de la Constitución del Estado a través de la votación del pueblo de Cataluña", ha defendido como "fundamentos" Zapatero, quien en todo caso ha reiterado que a su juicio "superaremos esta situación" porque "esta es una democracia fuerte".

En este sentido, ha puesto el acento también en que "hay un test que es muy importante, y es que todas las democracias del mundo conocidas, reconocidas, modernas, avanzadas están apoyando la unidad de España y el respeto a la Constitución", ha sentenciado; al tiempo que ha añadido que "cualquier discurso que se deslice por decir que estos son medidas del año 75 y demás será fruto de la pasión, no de la reflexión serena".

ESTATUT

Por otra parte, preguntado sobre si cuando en su época como presidente del Gobierno se aprobó el Estatut catalán pensaba que se podría llegar a la situación actual, Zapatero ha señalado que "la experiencia de haber gobernado" le dice que "las circunstancias en un país siempre pueden llegar a momentos muy difíciles", aunque ha reconocido que "esto no" se lo "esperaba", porque "no tiene ningún sentido, ninguno, pero ninguno es ninguno".

"¿Cómo quieren proclamar una república si están poniendo el republicanismo en solfa, cuando el republicanismo es sobre todo el respeto a las leyes, a las instituciones"?, ha preguntado, al igual que ha preguntado también "¿cómo dicen ser europeos si lo que están es provocando una crisis en Europa?"

"¿Cómo dicen respetar y querer o defender que con la independencia la economía les iba mejor cuando ya no hace falta más que ver que les va a ir mucho peor?", ha preguntado también Zapatero, quien ha insistido en que se quiere que "les vaya mejor" a los catalanes. "Nosotros no queremos que les vaya peor, queremos que les vaya mejor a todos los catalanes, a los trabajadores", ha recalcado.

En este sentido, "desde el cariño y desde la capacidad de reencuentro" que según dice defiende y defenderá, así como que considera que "defenderá la inmensa mayoría de los españoles de buena fe, incluso con aquellos que hoy están en esa actitud beligerante hacia lo español", ha confiado en que "se va a superar cuanto antes" lo que considera que "es un grave error histórico, un mal momento".

"Se puede ser independentista, yo no lo comparto obviamente, pero lo respeto... lo que no se puede es vulnerar las reglas de juego democrático... Eso es sencillamente no aceptable", ha recalcado Zapatero, quien ha apuntado que él es el presidente del Gobierno que "ha tenido el mayor esfuerzo de toda la democracia por dar el mayor autogobierno a Cataluña".

"Si vivimos juntos, decidimos juntos, compartimos geografía, historia, cultura, nos enriquecemos... España se enriquece con Cataluña y Cataluña se enriquece con España, un país que representa mucho en el mundo", ha señalado.

MANIFESTACIONES

También, sobre las manifestaciones que se están celebrando esta tarde en Cataluña, con el Govern a la cabeza, Zapatero ha dicho que espera que "haya serenidad colectiva" como algo "muy conveniente en estos momentos donde las pasiones a veces afloran". "Que haya serenidad y que haya política y que se lea la Constitución", ha añadido.

En este sentido, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha apuntado que tras el anuncio "ha habido una reacción de defender el autogobierno casi de manera apasionada, todos, hasta los independentistas", y ha incidido en que "esto" es precisamente "lo que se quieren quitar del medio, lo que dicen que no sirve, lo que han criticado por insuficiente".

"A lo mejor es en este momento cuando valoran de verdad que tienen un gran autogobierno y, lo que es más importante, que tienen en el conjunto de los españoles la voluntad mayoritaria de compartir y de respetar", ha señalado el expresidente del Gobierno, quien ha añadido a continuación que "ese autogobierno se puede mejorar, y su lengua y su identidad por supuesto".

"La España democrática es la España que ha permitido y que permite a cada una de las comunidades que exprese su identidad", ha defendido, al tiempo que ha afirmado que "también Extremadura la tiene de otra manera, la defiende a su estilo", así como que "nadie es más que nadie, y menos en democracia".

"Nadie puede considerarse mejor que otros, todos debemos respetar la diversidad porque es muy positiva la diversidad, pero no los privilegios", ha incidido Zapatero, quien "a todos los que hoy se están manifestando que están perdiendo algo o que pueden perder algo" les ha llamado "a la reflexión" para que "valoren lo que tienen" porque ello (valorar lo que se tiene) "suele ser un acto de inteligencia de los pueblos".