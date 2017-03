Cómo hacer chistes sobre Carrero Blanco sin acabar en la Audiencia Nacional

La Guardia Civil rastrea las redes sociales en busca de comentarios que puedan constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, aunque no siempre se trata de proclamas a favor de ETA o los GRAPO. Algunos tuiteros han acabado sentados en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por bromear sobre ciertos temas, como Carrero Blanco, el expresidente del Gobierno franquista que murió en un atentado de ETA en 1973.

Aunque la Audiencia Nacional ha absuelto a algunos de ellos –este mismo miércoles lo ha hecho con Arkaitz Terrón– con sentencias en las que echa por tierra los argumentos de Guardia Civil y Fiscalía, el Ministerio Público ha dejado claro su empeño en que esos comportamientos tengan un castigo penal. Así, ha recurrido al Tribunal Supremo las absoluciones, y este tribunal ha optado por la condena, como en el caso de César Strawberry.

Si te gusta hacer chistes sobre Carrero Blanco o los GRAPO, pero no quieres acabar perseguido por la Fiscalía, puedes seguir estos consejos. Hemos elaborado una guía a partir de los informes policiales y de los alegatos de los fiscales en los juicios, que sirven como manual sobre cómo bromear con ciertos temas sensibles sin acabar sentado en el banquillo de los acusados.

Ponle candado a tu perfil de Twitter

Twitter da la opción a sus usuarios de proteger con un candado su cuenta, esto es, que solo vean tus tuits aquellas personas que te siguen. Además tienes que dar tu autorización para los nuevos seguidores. Una de las cuestiones sobre las que más insistió el fiscal durante el juicio a Terrón fue el acceso público a sus comentarios. Lo señalaba ya la Guardia Civil en el informe que elaboró tras su detención.

"Significar que el contenido publicado por esta persona es accesible de manera pública, y por lo tanto visible para cualquier usuario de la red", escribieron los agentes de la Guardia Civil que llevan a cabo la Operación Araña. "El acceso era totalmente público", insistió un guardia civil durante el juicio.

Ese hecho posibilitó a los agentes acceder a la cuenta, porque navegan por internet como cualquier usuario. "Como un guardia civil normal que va patrullando por la calle", fue la explicación exacta que dieron los investigadores.

Ábrete una cuenta en Snapchat

Cuando tuiteas cosas como "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco" - obra del vocalista de Def con Dos- esos comentarios quedan para siempre en tu timeline. "El problema de Twitter es que se perpetúa en el tiempo", fueron las palabras de un fiscal durante uno de estos juicios.

Para eso existen alternativas. Una es utilizar Snapchat para bromear sobre el expresidente del Gobierno de Franco, porque en esta red social los mensajes desaparecen a las 24 horas de ser publicados. Instagram tiene ahora una funcionalidad similar.

¿Y borrar los tuits? Puede ser una opción, pero como reconocía este martes uno de los abogados de Cassandra, no está claro cómo interpreta la Fiscalía esta acción.

Tu número de seguidores da igual

Si quieres hacer chistes como "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje", como escribió Cassandra, ten en cuenta que no importa tu número de seguidores. No pienses que porque solo te sigan algunos amigos tus tuits no van acabar reflejados con una captura de pantalla en un informe policial.

Algunos de los acusados lo han usado como argumento ante el tribunal, pero tanto la Fiscalía como la Guardia Civil han despreciado esta línea de defensa. El informe de la Guardia Civil sobre Arkaitz Terrón le acusaba de crear alarma social con 200 seguidores, y los agentes dejaron claro que ese no es un elemento determinante.

Este miércoles se ha repetido el argumentario durante el juicio de Cassandra, donde un guardia civil ha admitido no saber valorar la repercusión de unos tuits por el número de seguidores de quien los emite: "No tengo capacidad para responder a esa pregunta".

No importa que tu tuit no tenga RT

¿Y si he hecho un chiste malísimo que no ha sido merecedor de un simple retuit? Pues para los agentes de la Guardia Civil tampoco es relevante, porque durante sus investigaciones no tienen en cuenta la repercusión de los mensajes. Lo han señalado en varias ocasiones durante los juicios.

"No utilizamos ninguna herramienta que muestre la difusión real de los tuits, aunque creo que las hay", declaró uno de los agentes. "Yo las desconozco, no las hemos utilizado", dijo otro. No analizan cuánta gente ha leído los mensajes que podrían ser delictivos.

Aunque para la Guardia Civil esto no sea relevante, sí lo es para la Audiencia Nacional. En la sentencia absolutoria conocida este miércoles da un tirón de orejas a los investigadores: "La mejor demostración de la ausencia de riesgo alguno es que los tuits solo fueron detectados cuando los investigadores realizaron prospecciones en la red social (...) Por lo tanto, no habían tenido impacto alguno en la opinión pública".

No te rías ni retuitees lo que ponen lo demás

Si consigues tuitear sobre Carrero Blanco, sobre los GRAPO o sobre ETA en tono humorístico, y siguiendo las recomendaciones que te hemos hecho, ten en cuenta que también podrías acabar en el banquillo por reírte o hacer RT al comentario de otro usuario. Suena inverosímil, pero es así.

En en juicio contra Strawberry se incluyó, entre los mensajes del cantante, un RT. Strawberry, sostuvo el fiscal, hacía "suyo" el comentario "¿Se puede llevar una camiseta un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano". El fiscal acabó excluyéndolo de su acusación durante el proceso.

Durante el juicio a Arkaitz Terrón, el fiscal explicó a la sala que el acusado había respondido respondido con un "LOL" a un chiste ofensivo. "Significa laughing out loud, que se ríe a carcajadas, que le encanta", dijo a la sala. Aunque tanto la Guardia Civil como la Fiscalía lo consideraron grave, la Audiencia Nacional lo reduce a "un comentario inocuo".

Ten cuidado con lo que tienes en el móvil

Además de las cautelas al tuitear comentarios como "no entiendo por qué la placa de Carrero no se la ponen los productores de cava. El día que ETA lo hizo volar se descorcharon muchas botellas!" , como hizo Arkaitz Terrón, debes tener cuidado con lo que tienes en tu móvil.

Lo ha comprobado Cassandra durante su juicio de hoy. Aunque no es objeto de la causa y el fiscal ni siquiera lo ha mencionado en ningún momento, uno de los agentes ha intentado justificar su acusación contra ella contando que encontraron en su teléfono una imagen con el anagrama de ETA. Nunca lo tuiteó ni lo difundió, pero el guardia civil lo ha mencionado para apoyar su argumento de que "echaba de menos a ETA".

¿Cómo sé si la Guardia Civil me vigila?

Si estas recomendaciones llegan tarde para ti, hay ciertos detalles en tus tuits que pueden haber llevado a la Guardia Civil hasta tu timeline. Por ejemplo, el uso de ciertas palabras clave.

Los agentes han sido reacios a especificar sus métodos de búsqueda. Solo uno de ellos admitió que introducían en el buscador de Twitter ciertas palabras para llegar a los perfiles investigados. "ETA o Argala [el etarra al que se considera responsable del asesinato de Carrero Blanco] son algunas de las palabras clave", dijo.

También puede que los agentes anden detrás de tus tuits si estos coinciden con algunas efemérides. Durante el juicio a Terrón destacaron que algunos de sus comentarios se hicieron coincidiendo con el aniversario de la muerte de terroristas. Si tus chistes coinciden con fechas relevantes, como el atentado contra Carrero, puede que la Guardia Civil ya esté haciendo copia y pega de tus tuits.