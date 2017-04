Cristina Cifuentes: "Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, consigues muchísimo más"

Consejos de Cristina Cifuentes para triunfar en el mundo laboral: ponerse tacones y hacerse la rubia. "Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, consigues muchísimo más", declaraba hoy en una entrevista para SModa. Cómo es eso de hacerse la rubia, pregunta la entrevistadora. "Hacerte la tonta, hacer como que no te enteras…". Si pensaban que para subir había que empoderarse, lo estaban haciendo mal.

Considera la presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del Partido Popular de Madrid y exdelegada del Gobierno en Madrid que el tacón y el feminismo no están reñidos, y que pintarse el ojo, tampoco. "Cuando estás representando a los ciudadanos tienes que hacerlo con dignidad y eso incluye cuidar tu aspecto físico”, dice posando con kimono de Adriana Iglesias y pendientes de Anton Heunis. La prueba es que tiene "amigas que son feministas y van perfectamente arregladas". Si no lo es ella misma es porque ya no hace falta.

Cifuentes piensa que el feminismo estaba muy bien en aquella época "en la que había que legislar para lograr la igualdad" pero que "esa fase ya está superada, la igualdad legal ya existe". Y ella tendría que saberlo porque se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

"Aún existen muchos micromachismos", concede. Es por eso que hay que reivindicar la igualdad para las mujeres que los sufren, aunque muchas mujeres como ella "hemos tenido la suerte de no haber sido discriminadas". Cifuentes fue una de las protagonistas del vídeo A mí también junto con Leticia Dolera, Eva Amaral, Elena Valenciano, María Blasco, Rosa María Calaf, donde compartieron experiencias de machismo cotidiano. Pero hay que reivindicar sin herir sensibilidades, porque a veces el feminismo "se ha identificado con la defensa de las mujeres, pero a costa de ir en contra de los hombres", que "han de ser nuestros aliados, no nuestros enemigos". Mejor hacerse la rubia y aprovechar que "algunas características femeninas son mejores". Por ejemplo, la empatía.

Y no marcarse metas, que es "mi objetivo principal". Y más cosas: "Los amigos de verdad y poder disfrutar de las cosas sencillas. Pensar que cada nuevo día es un regalo. Y también intentar hacer agradable la vida a quienes tienes a tu alrededor".