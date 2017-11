El PSOE, Xavier Domènech y Pablo Iglesias se echan en cara la hemeroteca en Twitter

La hemeroteca ha funcionado esta mañana arma arrojadiza entre PSOE y Podemos. El PSOE, a través de su cuenta de Twitter, se ha inspirado en el fact check de 'Maldita Hemeroteca' para atacar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "mentir" en su entrevista de esta mañana en la Cadena SER. Tras ello, Xavier Domènech y Pablo Iglesias han respondido a través de sus cuentas personales para lanzarles otros titulares de prensa al partido socialista.

A golpe de tuit, el PSOE ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de decir "una mentira de las gordas" en su entrevista en el programa Hoy por Hoy. La alcaldesa ha señalado que Pedro Sánchez tendría que haber presentado una moción de censura contra Mariano Rajoy tras las cargas policiales del 1-O en vez de apoyar la aplicación del artículo 155. "El PSOE se ha alineado con el Partido Popular en la versión más dura de la represión", ha asegurado Colau.

"Oye Ada Colau, vale que seas ambigua, pero no mientas. Esta mañana te ha salido una mentira de las gordas en Hoy por Hoy. Mira, como hacen en Maldita Hemeroteca: esto es lo que dijo Pedro Sánchez el mismo 1-O. De nada", han escrito los socialistas junto a un vídeo de Sánchez.

En el vídeo, el secretario general deja claro su "profundo desacuerdo" por las cargas policiales y su voluntad "de exigir responsabilidades a los dirigentes políticos que ordenaron esas cargas policiales".

Oye @AdaColau, vale que seas ambigua, pero no mientas. Esta mañana te ha salido una mentira de las gordas en @HoyPorHoy. Mira, como hacen en @Mhemeroteca: esto es lo que dijo @sanchezcastejon el mismo 1-O. De nada. pic.twitter.com/4uVToEW4s9 — PSOE (@PSOE) 14 de noviembre de 2017

Xavier Domènech ha reaccionado a este comentario recordando a los socialistas lo que decía su secretario general sobre su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Catalunya. "Mira PSOE como hacen en Maldita Hemeroteca esto es lo que decía el PSOE y Pedro Sánchez de aplicar el 155. Algo parecido a vuestro No es No".

El candidato de los 'comuns' a las elecciones del 21D en Catalunya ha acompañado su tuit con una portada del periódico El País con el titular de apertura: "El PSOE afirma que nunca apoyaría el 155 en Catalunya".

Mira @PSOE como hacen en @Mhemeroteca esto es lo que decía el PSOE y @sanchezcastejon de aplicar el 155. Algo parecido a vuestro No es No 👇🏻 pic.twitter.com/24iy0yeRVB — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 14 de noviembre de 2017

"No quisimos el 155 hasta el último minuto, buscando diálogo y mantuvimos una enmienda en el Senado hasta el último momento", ha respondido la cuenta del PSOE a Domènech con un nuevo mensaje en el que han vuelto a atacar a Ada Colau: "Mientras, Colau pasó del Sí-Sí a la ambigüedad, luego votó en el 1-O y calló con la DUI. Sabemos que los matices no os van, pero son importantes", han escrito los socialistas.

No quisimos el 155 hasta el último minuto, buscando diálogo y mantuvimos una enmienda en el Senado hasta el último momento. Mientras, Colau pasó del Sí-Sí a la ambigüedad, luego votó en el 1-O y calló con la DUI. Sabemos que los matices no os van, pero son importantes. pic.twitter.com/jHADsPSy7x — PSOE (@PSOE) 14 de noviembre de 2017

Domènech les ha devuelto a los socialistas la acusación de "mentir" con un vídeo de su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, en los que les afea "decir que repruebas a Soraya y no hacerlo. Decir que 'No es No', para acabar en el 'Sí es Sí'. Decir que no apoyarás el 155 para acabar saliendo en la foto con Albiol".

Los matices son importantes. Decir que repruebas a Soraya y no hacerlo. Decir que "No es No", para acabar en el "Sí es Sí". Decir que no apoyarás el 155 para acabar saliendo en la foto con Albiol. Eso no son matices, se llama mentir 👇🏻 pic.twitter.com/Yr4wwDrZO8 — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 14 de noviembre de 2017

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también ha intervenido en la disputa. Iglesias ha recuperado otro titular de El País, en este caso de su edición digital, en el que el PSOE anunció que pediría la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno por las cargas policiales del 1-O, que más tarde aparcó el partido. "¿Cuándo ibais a pedirla?", les espeta a los socialistas.