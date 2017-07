Trump comparte un videomontaje en el que simula dar una paliza a la CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con su particular lucha contra los medios de comunicación. En esta ocasión, ha decidido publicar un tuit con un videomontaje en el que él mismo da una paliza a la famosa cadena de televisión CNN.

Para ello, el presidente ha utilizado una escena de su pelea en el programa 'Smackdown' con Vince McMahon, el entonces dueño de la WWE. El vídeo viene además acompañado por la etiqueta #FraudNewsCNN, con la que acusa a la cadena estadounidense de fraude en sus noticias.

Aunque viene de lejos, el enfrentamiento entre el magnate y la cadena norteamericana ha retomado su intensidad durante este fin de semana. El presidente estadounidense ha acusado a la CNN de hacer noticias falsas y fraudulentas. Además, ha comentado en otro tweet que estaba “complacido” de que la CNN quedara finalmente en evidencia por su “periodismo basura”.

Asimismo, sin mencionar explícitamente a la cadena, ha comentado que los medios de comunicación "falsos y fraudulentos" están intentando convencer a los miembros del Partido Republicano para que no dejen a su líder, Trump, usar las redes sociales. Aun así, el magnate se autoproclama como el necesario "combatiente" de las fake news.

....the 2016 election with interviews, speeches and social media. I had to beat #FakeNews, and did. We will continue to WIN!