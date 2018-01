Un hotel de lujo convierte en show la búsqueda de empleo en el centro de Madrid

Un hotel en el centro de Madrid busca 100 trabajadores. Para ello, lanza una convocatoria a la que puede presentarse cualquiera. El único requisito es entregar el currículum de manera presencial. Una idea, según la empresa, para poder conocer a la gente que quiere trabajar con ellos, y viceversa. Todo este plan, ideal sobre el papel, ha acabado en un show protagonizado involutariamente por los que quieren encontrar un empleo. Centenares de personas, la mayoría desempleados, han tenido que esperar varias horas para poder presentar su solicitud. Lo que ha provocado quejas de muchos de los interesados en los puestos, además de acusaciones contra la cadena hotelera de querer promocionarse a costa de ellos.

La empresa hotelera envió una nota de prensa a los medios para anunciar que iban a recoger las solicitudes allí directamente. Algo que, según cuenta un portavoz, buscaba que la gente se enterase de la oferta. Tras el éxito desmedido de su propuesta, que define como "casting", niegan que detrás de ésta exista una campaña de promoción del hotel. "Quisimos hacer un casting más personalizado, que supieran quiénes somos y que realmente esto es una oportunidad. Somos una cadena pequeña, y ni mucho menos esto es una campaña de márketing ni hemos pactado con las televisiones para que vinieran", señala.

"Hemos llegado a las 13h y llevamos más de tres horas en la cola. Nos han dado una tarjeta en la que aparece un email al que podemos enviar el currículum, pero ya nos quedamos aquí", cuenta Rodrigo, que sobre las 16h aún estaba muy lejos de la puerta del hotel. La cola era tal a esa hora que comenzaba en la esquina de Plaza de España, atravesaba los jardines de la misma, y daba la vuelta por los alrededores del Senado. Todo para llegar a la acera donde está situado el establecimiento, enfrente del final de la fila.

Según cuenta la portavoz del hotel, se les ocurrió esta idea porque "veíamos frío enviar un CV a un email desconocido al que no sabes si te responderán o quién te va a leer". También niega que todos los puestos ya estén adjudicados. "Vamos a tener 250 empleados, y muchos de ellos ya son de promoción interna. Pero sí ofrecemos 100 nuevos puestos. Lo hemos hecho con la mejor de las intenciones", asegura. Como ha podido comprobar este medio, los que esperaban en la cola desconocían las condiciones o la remuneración de los puestos a los que aspirarían.

"No han dicho ni requisitos de la oferta"

A Andrea, que a las 16h ya llevaba tres horas y media de espera, le parece "demasiado masiva" la convocatoria si solo se ofrecen 100 empleos. Ella espera llegar a tiempo a la puerta, ya que a las 18h tiene que ir a su trabajo actual. Junto a ella está Lucía, que hoy no tenía que trabajar y eso le ha facilitado venir. "Nos han prometido que nos cogerían el documento. A las 14.30h dijeron que no iban a permitir más cola, pero la gente ha seguido llegando", relata.

"Que convoquen de esta manera existiendo Internet me parece una tontería". Son palabras de José Manuel, un estudiante que llevaba cuatro horas esperando. A él no le ha llegado la tarjeta con el correo para mostrar su interés en la oferta, de la que se enteró por WhatsApp. El mismo tiempo de espera lleva Raquel, que lamenta que no hubiese criba previa. "Es todo un poco exagerado. No han dicho ni requisitos para la oferta y así evitarle la espera a mucha gente. Es todo muy raro", explica esta mujer, que cuenta que a una amiga suya que acudió a las 15h le impidieron hacer cola: "Le dieron la tarjeta con el email y ya está".

La empresa: "No creo que nos perjudique".

La convocatoria para entregar los documentos para optar a los puestos estaba prevista a las 10, pero la gran afluencia desde temprano hizo que el hotel decidiera empezar una hora antes. Como ha podido comprobar eldiario.es, hasta las 16h seguía llegando gente. Horas antes, la empresa ya había empezado a dar tarjetas a los que estaban esperando para que lo enviasen por email si así lo deseaban.

Finalmente, la decisión ha sido cortar por lo sano: un trabajador marcaba el final de la cola. Todos los que llegasen por detrás de él solo les quedaba enviarlo por correo. Una solución que, según un joven que estaba haciendo la cola, suponía a esa hora lo mismo que entregarlo en el hotel. "Estaban metiendo los currículums en un cajón y no estaban ofreciendo valoraciones", cuenta a eldiario.es.

Hugo y Miranda eran los últimos de la cola pasadas las 16.15h. No saben si podrán entregarlo, y aseguran que no eran conscientes de lo que había pasado. "A mí algo me habían comentado, pero no imaginaba esto ni por asomo", dice Hugo, que llegó unos minutos antes que Miranda. "Estoy en paro y he venido por probar. He ido a otras convocatorias de este tipo, esperando hasta cuatro horas, y no me cogieron". Ellos son algunos de los que finalmente no han hecho toda la cola y se han quedado sin la opción de entregar su currículum en el mismo hotel.

Desde la empresa aseguran no arrepentirse de su idea a pesar de que mucha gente ha esperado horas para entregar un CV. "A priori no creo que nos perjudique. Hay quejas, sí, pero también mucha gente agradecida. Nunca llueve a gusto de todos", dice su portavoz. "Es cierto que es inevitable esperar cierto tiempo si están interesados, pero hemos seguido atendiendo a todos", asegura.