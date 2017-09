Los medios estadounidenses atan a sus reporteros para que no se los lleve el huracán Irma

El huracán Irma, que ha causado al menos 25 muertes a su paso por el Caribe, ha llegado este domingo por la mañana a los Cayos de Florida. Azota Estados Unidos con vientos que rondan los 215 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), y ha dejado tres muertos.

Los estadounidenses sienten con fuerza los embates del viento desde hace horas y los reporteros, que se afanan por dar la noticia a pie de calle, están sufriendo en primera persona los efectos del huracán. Algunos medios de comunicación, ante tal situación, han decidido atar a sus periodistas para que puedan informar.

Es el caso de Gio Benítez (ABC News), que intenta dar la última hora de la situación meteorológica pero con las dificultades ocasionadas por la lluvia y el viento.

Del mismo modo, un reportero de la cadena MSNBC interviene en directo desde Florida con un micrófono en la mano y con la cintura atada a una cuerda de seguridad.

Oh, for God's sake if you have to tie up your reporter with a tow line, don't do that shot. pic.twitter.com/rusgPItljI — Jeff Jarvis (@jeffjarvis) 10 de septiembre de 2017