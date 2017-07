AI pide que España dote con recursos para el rescate en operaciones en la costa libia

Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Gobierno español que dote a las operaciones en la costa libia con los recursos necesarios para desarrollar labores de rescate y salvamento y que se garanticen los derechos de las personas rescatadas.

Esta es una de las demandas formuladas en su último informe sobre el Mediterráneo central presentado hoy por la Organización, en el que denuncia el creciente número de muertos y "los terribles abusos que sufren las personas refugiadas y migrantes en los centros de detención libios", que, asegura, "están claramente vinculados a las fallidas políticas de la UE".

Además, ha solicitado una declaración pública de reconocimiento al trabajo que desarrollan las ONG en el Mediterráneo y ha recordado que sólo en los cuatro primeros meses de 2017 han rescatado a más de 12.000 personas.

A esta cifra hay que sumar las más de 135.000 personas rescatadas entre 2014 y 2016, según Amnistía, que destaca que este "importante trabajo no ha sido reconocido convenientemente por políticos y autoridades de algunos países europeos".

La Organización ha reconocido la labor desarrollada por el gobierno español y ha destacado el salvamento de unas 9.000 personas desde 2015, así como la aportación de una fragata, un avión patrulla y un helicóptero a operación Sophia (misión europea para combatir el tráfico de personas en el Mediterráneo), prorrogada hasta diciembre de 2018.

Pero, ha resaltado que "los trabajos de cooperación y formación con los guardacostas libios están siendo problemáticos para los derechos humanos".

Por ello, ha pedido que España -encargada de la formación en dos buques europeos- "asegure la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y de protocolos claros de actuación según los estándares internacionales de protección de personas refugiadas y migrantes".

Amnistía Internacional ha reclamado que los guardacostas libios no operen fuera de las aguas jurisdiccionales libias, no obstaculicen las tareas de salvamento y rescate de ONG y no impidan la llegada de personas a un lugar seguro.

En términos generales, ha demandado a los gobiernos de la UE que abran rutas seguras y legales a Europa a las miles de personas que necesitan protección y que actualmente están varadas en Libia, mediante la concesión de visados humanitarios entre otras medidas.

Entre sus peticiones, figura también la demanda de que el gobierno español cumpla con su compromiso de septiembre de 2015 para acoger a 17.337 refugiadas.

Ha recordado que, hasta el 5 de julio, sólo han llegado 1.488 refugiados a España, lo que para la Organización es "un número claramente insuficiente".