Andalucía emplaza al Gobierno a desvelar baremos para el reparto de fondos de empleo

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, ha pedido hoy al Gobierno que sea "transparente" e informe de los baremos aplicados para la asignación que "castiga" a Andalucía en el reparto regional de los fondos para políticas activas de empleo de 2017.

"Dicen que no hemos cumplido pero no dan los datos del resto de comunidades autónomas, ni cuáles son los criterios aplicados", ha denunciado el titular de Empleo en un comunicado.

Además, ha negado la "excusa" esgrimida por el Gobierno para recortar los fondos de políticas activas de empleo a Andalucía al asegurar que es "falso que Andalucía no haya cumplido los objetivos porque no los había, ya que no ha habido formación".

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo que "los fondos que no ha recibido estos años Andalucía por tener la formación paralizada a raíz de la judicialización a la que el PP ha sometido a la Junta de Andalucía vuelvan a ser invertidos en esta comunidad o que el Gobierno explique dónde se han gastado".

Tras conocerse que Andalucía es la única región de España que verá rebajados los fondos para políticas activas de empleo en 2017 en un 3 %, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, dijo ayer que la Junta es la "única culpable" de la pérdida de fondos por el mal nivel de ejecución y el incumplimiento de los objetivos fijados.

La Junta de Andalucía ha mostrado el malestar por ese reparto al recortar el Gobierno los fondos únicamente a Andalucía, la segunda comunidad autónoma que tiene mayor tasa de paro y en un contexto de aumento general de los fondos para todas las comunidades autónomas.

El Ministerio de Empleo repartirá entre las comunidades autónomas los 1.893,32 millones, un 5,14 % más que en 2016, de los que 358,2 millones corresponden a Andalucía, un 3,08 % menos que en 2016.