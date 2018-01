Ferrer (PSOE) pide al Gobierno que mejore protección al paro de larga duración

El secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, ha pedido hoy al Gobierno que "se siente a la mesa de negociación con agentes sociales" y comunidades autónomas y mejore la protección a los parados de larga duración.

Se trata, en concreto, de aprovechar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la regulación de ayudas del Programa de Activación para el Empleo (PAE) al considerar que invade competencias autonómicas como una "oportunidad" para fortalecer la protección a los parados de larga duración y "mejorar las políticas activas de empleo".

Así se ha expresado hoy Ferrer, horas antes de asistir a la Asamblea Abierta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Madrid.

Según el secretario socialista de Empleo, el Gobierno lleva "muchos meses" sin ideas para reformar las políticas activas de empleo y la protección a los desempleados de larga duración y sin iniciativas para reunir a los agentes implicados y negociar las ideas que le puedan traer.

Los agentes sociales no hacen sino "demandar un acuerdo, y las comunidades autónomas ya le han expresado mayoritariamente que el camino que lleva el Ejecutivo no es el adecuado, porque no aporta ninguna innovación ni cuenta con ellas", ha explicado.

Ferrer ha abogado por aprovechar el fallo del Constitucional para acometer una reforma "profunda, seria, duradera y consensuada, con un rumbo claro para los próximos años, que se cimente en una mayor inversión en políticas activas de empleo, en orientación y formación, y en una racionalización de los programas de protección que asegure la cobertura a los parados de larga duración".