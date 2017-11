Nutella añade más azúcar y más leche en polvo a su receta entre las críticas de consumidores

Nutella, la crema de cacao fabricada por la empresa italiana Ferrero, ha cambiado su receta añadiendo más azúcar y más leche en polvo. La decisión ha desatado las iras en redes sociales de consumidores. El cambio en la receta ha sido detectado por la Oficina de Protección al Consumidor de Hamburgo, Alemania, que ha publicado en su perfil de Facebook la comparativa de los ingredientes.

"Dado que el color de la nueva Nutella es más claro, damos por sentado que se ha añadido más leche en polvo a costa del cacao", explica el organismo alemán.

Según la etiqueta de ingredientes, el contenido de azúcar pasa del 55,9% al 56,3%, y la leche desnatada en polvo del 7,5% al 8,7%. Ferrero no ha querido ofrecer detalles acerca de las cantidades de cacao y leche de palma empleados. Se ha limitado a admitir que ha realizado un "ajuste fino" en los ingredientes.

Los cambios no han sentado bien entre determinados consumidores, que han expresado sus quejas en las redes sociales.

"¿Como se atreven a manipular la receta de Nutella? ¡Dejen tranquila a la bondad chocolateada!", señala en Twitter Roshy

