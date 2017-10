ORGACCMM dice que informes apuntan a la inexistencia de complots incendiarios

La Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM), Xosé Alfredo Pereira, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, achaque la última ola de incendios en Galicia a "una actividad incendiaria por tramas u organizaciones criminales, cuando todas las investigaciones e informes de la Fiscalía apuntan la inexistencia de ese complot".

En un escrito, Pereira indica que con esos argumentos el titular de la Xunta "desautoriza públicamente a la Policía Autonómica, Guardia Civil-Seprona y agentes forestales de Medio Rural, que cuentan con brigadas de investigación de las causas de los incendios forestales desde hace 20 años".

"El hecho incendiario aprovechando las mejores condiciones para provocar el mayor daño no es ninguna novedad, como nos lo venden las autoridades, lleva presente desde que esta 'actividad' existe en decenas de años", indica en el comunicado.

Para justificar sus palabras, el presidente de la ORGACCMM señala que "no hay más que echar la vista atrás y observar esos ciclos en los que la catástrofe asoma, añadiendo a mayores en los últimos tiempos el incremento de la vegetación como cinturón explosivo en el entorno de viviendas, vías de comunicación y núcleos de población".

En una línea crítica, añade que "no se puede engañar a la ciudadanía cuando se trata de incompetencia y de conocer desde dentro de la Xunta que no son ciertas sus declaraciones justificatorias de la catástrofe y de dejarse llevar por los intereses de las empresas que imponen su modelo productivista sin presentar más alternativas que aquellas que surjan por el interés particular. La proyección mediática en la que pretende ocultar la realidad no tiene soporte técnico ni ciudadano".

El portavoz de la ORGACCMM destaca que los grandes incendios "que ahora llamaron la atención en forma de catástrofe con vidas humanas, tuvieron precedentes o intentos al menos en estos últimos años, pero no contaron con la 'ventaja' de la climatología de estas fechas. Estos son datos publicados por la propia Consellería de Medio Rural y así figuran en las hemerotecas", señala Pereira.