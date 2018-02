Declaran dos testigos por una de las agresiones sexuales denunciadas por la soldado de Antequera

La magistrada del Juzgado Togado Militar Territorial número 21, localizado en Sevilla, ha tomado declaración a un par compañeros de la soldado de la base del Ejército del Aire de Antequera (Málaga) que denunció dos agresiones sexuales.

Este jueves han comparecidos dos de sus compañeros, un hombre y una mujer. La defensa de la soldado cree que el militar podría estar relacionado con los hechos denunciados y enmarcados en diciembre. Sobre ellos, no recuerda todo lo sucedido porque sospecha que pudo ser drogada.

Según ha explicado el abogado, el interrogatorio se ha extendido más cinco horas. Estaban citados a las 11 de la mañana y asegura que han terminado durante la tarde. La jueza solo ha preguntado a los testigos por una de las causas, sobre el intento de violación que la militar asegura que sufrió en septiembre. "Tanto ella, como la Fiscalía y yo hemos preguntado con todo lujo de detalles", incide Javier Rincón, letrado de la soldado. Y también reseña que la mujer que ha comparecido como testigo "ha ratificado" lo que previamente declaró su clienta.

"La declaración de los dos citados era tangencial", apunta Javier Rincón, letrado de la soldado del Ejército del Aire, porque ninguno de ellos estuvo presente en la habitación en el momento de los hechos. A diferencias de lo sucedido en diciembre, en esta agresión sexual denunciada el acusado está identificado y ha sido admitida a trámite por el juzgado Togado Militar de Sevilla. Actualmente, se encuentra en fase de sumario. Tanto la soldado como el acusado ya declararon por estos hechos.

En el atestado policial, esta mujer aseguró que tardó un par de meses en contarle estos hechos a su superior "porque le daba vergüenza y por lo que pudiesen pensar el resto de compañeros" de ella. Y, continúa exponiendo, que le llegó a decir al denunciado que "no contase nada a nadie, que no quería que su reputación resultase dañada, ya que era muy vergonzoso para ella". Finalmente, reveló este caso el pasado 15 de diciembre.

Sobre esta agresión, ahora investigada por el juez, esta soldado también dijo que tras besarse con él y "llegado el momento de concretar relaciones sexuales completas", ella no quería continuar. En un primer momento, "la continúa besando" y la denunciante tuvo que aprovechar que otro compañero entra en la habitación para "quitarse de encima" a su presunto acosador y "salir de la habitación", describe el documento admitido por el juzgado.

En su declaración, la soldado aseguró que posteriormente se lo vuelve a encontrar en el pasillo de la base, que la "empuja" hacia una habitación mientra ella asegura que le dijo que la soltase, que si no "gritaba y se iba a enterar todo el mundo". "Que cuando la introduce en la habitación, la continúa besando, reiterando que no quiere tener relaciones sexuales con ella (sic), continuando con los tocamientos", relató en el atestado policial.

Ante la insistencia, la soldado apuntó que le dijo que "tiene el periodo y que no quiere que siga haciendo lo que está haciendo". "Momento en el que le baja los pantalones e intenta tener acceso anal con la dicente, lo que inició pero no pudo concluir ya que no se dejaba", alegó en la denuncia.

El letrado del despacho Rinber abogados ha asegurado ante los medios tras las conclusión de la declaración, que la magistrada ha sometido a un careo a los dos testigos porque "había contradicciones en sus testimonios".

Sobre los hechos denunciados en diciembre, el letrado lamenta que la jueza no les haya permitido tomar declaración a los testigos, ya que considera que el compañero de la soldado podría ser uno de los denunciados y que este jueves les han comunicado la "personación en esa causa".

En relación a este suceso, esta militar no ha identificado a todos los presuntos acosadores porque tiene "recuerdos confusos" y sospecha que el pasado 10 de diciembre, durante la celebración de la patrona del Ejército del Aire, pudo ser drogada y agredida sexualmente por varios compañeros. Un día después se realizó un test antidrogas y dio positivo en barbitúricos.