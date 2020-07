Ubisoft pone fecha a sus esperados "Assassin's Creed Valhalla" y "Far Cry 6"

Madrid, 13 jul (EFE).- Tras la cancelación de la feria E3 2020, Ubisoft ha ofrecido este lunes un evento "online" en el que ha anunciado novedades y ha puesto fecha a dos de sus títulos más esperados, "Assassin's Creed Valhalla", que llegará el próximo 17 de noviembre, y "Far Cry 6", que se lanzará el 18 de febrero de 2021.

La compañía francesa no ha querido ser menos que sus competidores y, tras la cancelación de la feria internacional E3 2020 a causa del coronavirus, ha puesto sobre la mesa, en una conferencia "online" propia, fechas de lanzamiento, tráilers, vídeos cinematográficos y actualizaciones de algunos de sus títulos más esperados.

La saga "Assassin's Creed" se mantiene en plena forma y amplia su universo con el lanzamiento, el próximo 17 de noviembre, de "Assassin's Creed Valhalla", una aventura protagonizada por vikingos que estará disponible para Xbox One, PS4, y PC.

Asimismo, la compañía gala ha dado a conocer que el juego también se lanzará para Xbox Series X y PlayStation 5 "cuando las consolas salgan a la venta".

Otro de los esperados títulos de Ubisoft era "Far Cry 6", videojuego del que la compañía ha confirmado fecha de lanzamiento -18 de febrero de 2021-, al mismo tiempo que ha anunciado que se encuentra en fase "de desarrollo".

"Far Cry 6", que se podrá jugar en Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia y PC, contará con la actuación del conocido actor y nominado al Emmy Giancarlo Esposito ("Better Call Saul") al que se unen Anthony Gonzalez (Coco), una banda sonora del compositor Pedro Bromfman (Narcos), y una secuencia de apertura dirigida por el ganador del Emmy, Patrick Clair ("Westworld", "True Detective"), con la intención de "potenciar la experiencia narrativa" del jugador.

Junto a ambos títulos, de los que Ubisoft ha ofrecido nuevos tráilers en exclusiva, la compañía ha desvelado fechas de lanzamiento de juegos como "Watch Dogs Legion", que verá la luz el próximo 29 de octubre, así como la actualización gratuita de "Tom Clancy·s Ghost Recon" para PlayStation 4, Xbox One, PC, UPLAY+ -el servicio de suscripción de Ubisoft- y Stadia, disponible a partir de este 15 de julio.

Como novedad, el evento 'Ubisoft Forward' ha permitido a los jugadores conocer que "Brawlhalla", épico juego de lucha en plataformas free-to-play, estará disponible en dispositivos móviles a partir del 6 de agosto.

Finalmente, la compañía ha anunciado la apertura de la versión Beta de "Hyper Scape", ya disponible para los jugadores de todo el mundo. El juego, "un shooter en primera persona en formato Battle Royale urbano, de tipo free-to-play", tiene lugar en el lejano futuro del año 2054, en el que hasta 100 contendientes llegan a la ciudad virtual de Neo Arcadia para participar en rapidísimas partidas en las que únicamente un jugador se corona como campeón.