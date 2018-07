La Ley de Pesca de Canarias incluirá actividades relacionadas con el turismo

El pleno del Parlamento canario ha acordado tomar en consideración la propuesta de ley de modificar la Ley de Pesca de Canarias para incluir actividades como turismo pesquero y de acuicultura que permitan complementar las rentas de quienes las practican.



La proposición de ley de modificación ha sido presentada y defendida por los grupos Nacionalista Canario, Socialista, Popular, Nueva Canarias y Mixto para adaptar la legislación a actividades relacionadas con el turismo y trasladar a la normativa autonómica la estatal.



En la propuesta se recuerda que la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, así como la de turismo.



La propuesta ha sido defendida por Rosa Bella Cabrera (Socialista), Melodie Mendoza (Mixto), Pedro Manuel Rodríguez (Nueva Canarias), Cristina Tavío (Popular) y Nereida Calero (Nacionalista Canario), la última de las cuales propuso que la regulación se haga desde el departamento autonómico de pesca, y no desde el de turismo.



Podemos se ha abstenido en la votación, y su diputada María Concepción Monzón ha opinado que las medidas de seguridad establecidas en la regulación estatal no las podrán cumplir las embarcaciones de las islas.



Por ello, ha considerado que es preciso negociar con el sector la posibilidad de que puedan ejercer esta actividad de manera que sea complementaria y que no la lleven a cabo personas que no son pescadoras.