Frente común del Gobierno y 22 asociaciones del sector primario para oponerse a los recortes en el Posei

El Gobierno de Canarias y representantes de 22 asociaciones del sector primario que reúnen a 13.000 productores han suscrito este viernes un documento para formar un frente común contra los recortes del 3,9% anunciados por Bruselas al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrícolas de Canarias (POSEI-Agrícola) a partir del próximo periodo presupuestario.



Las rebajas anunciadas para el periodo de 2021 a 2027, que figuran en el primer avance del presupuesto europeo para la Política Agraria Común (PAC), "amenazan con truncar el crecimiento del sector primario de los últimos años", que es vital para Canarias, ha advertido el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, en un encuentro con los representantes agrarios, a los que ha instado a mantener en todo momento una posición única y "sin fisuras".



El descenso presupuestario en la PAC avanzado por la Comisión Europea afectaría tanto al Posei como al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y al Plan de Desarrollo Rural (PDR).



En el caso del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) las ayudas comunitarias bajarían de 72,7 millones anuales a 69,9 millones, mientras que en el caso del Posei canario de pasaría de 268 millones a 257 millones, once millones menos al año, según datos facilitados por la Consejería de Agricultura.



El compromiso mínimo que se había alcanzado con los gobiernos de los tres estados europeos con regiones ultraperiféricas, España, Francia y Portugal, era de al menos mantener las ayudas actuales en el próximo presupuesto comunitario, de ahí la preocupación con que se ha recibido el primer avance presupuestario de la Comisión Europea, dijo Clavijo, quien subrayó que Canarias no reivindica solo igualar los fondos, sino aumentarlos.



Anunció que en la reunión anual de presidentes de las regiones ultraperiféricas, que se celebrará en Gran Canaria a finales de noviembre, se hará llegar "el sentimiento de Canarias" respecto a estos recortes al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y al negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, quienes ya han confirmado su presencia.



También se trabaja para que participen en el encuentro el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente francés Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, dijo Clavijo, quien recordó que los tres estados tienen capacidad para bloquear el presupuesto comunitario.



El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, detalló en el encuentro con el sector primario que el Gobierno de Canarias ha reiterado la necesidad de que la reducción del presupuesto comunitario no afecte a las regiones ultraperiféricas, porque, como ha reconocido la Comisión Europea, sus producciones no pueden competir en igualdad de condiciones en un escenario de libre mercado.



El propio Jean-Claude Junker había asegurado que no contaba con reducir el Posei, recordó el consejero, y sin embargo se plantea un descenso del 3,9% que es incluso superior al que se aplica al conjunto de los estados miembros, del 3,5%.



En la declaración suscrita por el Gobierno y las organizaciones agrarias se señala que el presupuesto para los programas del Posei de las RUP está actualmente en 653,04 millones de euros anuales, de manera que la reducción del 3,9% supone un recorte de 25,47 millones, lo que se traduce en un ajuste de 178,29 millones de euros en los siete años que abarca el presupuesto.



"Con un presupuesto total de 365.000 millones de euros para la PAC en dicho periodo, creemos que no es descabellado" mantener el tratamiento específico al sector agrario de las RUP "a fin de evitar la posibilidad de graves distorsiones de la estructura social, económica y productiva de las zonas rurales", indica el documento, en el que se pide que se mantenga el presupuesto para el perioro 2021-2027.



Fernando Clavijo enfatizó en que se deben respetar los derechos reconocidos a las RUP en Tratado de la UE para contar con políticas diferenciadas.