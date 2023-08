“Esa mañana despertamos en el infierno”. Las voces de cinco víctimas de la guerra en Sudán

El informe ‘La muerte vino a nuestro hogar’. Crímenes de guerra y sufrimiento de civiles en Sudán’ documenta cómo ambas partes del conflicto sudanés, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas de Sudán, cometen crímenes de guerra de forma generalizada. Estos son los testimonios de cinco víctimas, entre miles, que muestran el horror que se vive en estos momento en el país.

1. Kodi Abbas, maestro de 55 años, contó que sus hijos varones —Hassan, de 6 años, e Ibrahim, de 8— y su sobrino Koko, de 7, murieron cuando trataban de escapar de los disparos.

“Mi esposa y mis hijos huyeron de casa cuando estallaron los enfrentamientos en nuestro barrio. Mis dos hijos menores eran pequeños y no pudieron correr lo bastante rápido. No sé quién les disparó. Los ha matado la guerra”.

2. “Esa mañana despertamos en el infierno. Por todas partes se oía el sonido incesante de disparos y bombardeos. Me preocupaba mi hija Ala, que había salido a trabajar en el hospital. Unos minutos después de que llegara a casa, entró por la ventana de la sala una bala que alcanzó a mi esposa en la cara, atravesándole el lado derecho y el cuello, y luego impactó a Ala en el pecho, lo que la mató al instante. Esa única bala destruyó nuestra familia en unos segundos. En cuanto llegó a casa, donde debía estar a salvo, vino la muerte a nuestra casa.”

Fawzi al Mardi, padre de Ala Fawzi al Mardi, médica, de 26 años.

3. Al Haj Mohamed Abu Bakr, esposo de la mujer asesinada, Zeinab Ibrahim Abdelkarim. Tenía 27 años y era madre de dos hijos.

“Seis miembros de las RSF irrumpieron en nuestra casa a las 8 de la mañana y fueron a la habitación donde estaban mi esposo y sus 4 hermanos y los mataron a tiros a todos. Las RSF vinieron luego a la habitación donde estaba yo con mis hijos y otras 12 mujeres y niños y niñas. Nos pegaron con palos y látigos y dijeron: ‘¿Dónde están las pistolas?’ y luego nos robaron los teléfonos.”

4. Un médico compañero del doctor Adam Zakaria Ishaq, de 38 años, quien fue asesinado junto a 13 pacientes.

“El doctor Adam [...] atendía a personas enfermas en un pequeño consultorio cuando lo mataron porque el hospital principal de Geneina fue destruido por la misma milicia armada y las RSF a finales de abril. Le dispararon en el pecho. Dejó una esposa y dos hijos de cuatro y seis años, respectivamente”.

5. “No hay seguridad en ninguna parte de Geneina. Me fui de casa porque había disparos por todas partes y estos criminales me violaron. Ahora tengo miedo de estar embarazada No puedo soportarlo.”

Una mujer de 25 años, vecina de la localidad de Geneina.