La Junta destituye al director del Centro Andaluz de Fotografía, Rafael Doctor, dos años antes de que acabe su contrato

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha destituido a Rafael Doctor Roncero de la Dirección de Programas de Fotografía, perteneciente a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Este puesto llevaba vinculado el de la Dirección del Centro Andaluz de Fotografía (CAF) situado en Almería, cargo que obtuvo por concurso público y que debía ostentar dos años más.

Doctor asegura que el motivo detrás de su destitución es una incomodidad con su forma de entender la cultura y acusa directamente a Fernando Francés, ex director del Centro de Arte Contemporáneo en Málaga y actual Secretario General de Innovación Cultural y Museos, quien podría haber ocultado a la consejera de Cultura información sobre sus incompatibilidades como alto cargo. "Estoy orgulloso de tener valores absolutamente contrarios a los suyos. Él no ha respetado que he llegado hasta aquí por concurso público", afirma.

El ahora exdirector no obtuvo su puesto por libre designación, sino por concurso público y le quedaban dos años de contrato. Doctor duda de la legalidad de lo sucedido y asegura que denunciará la situación en los tribunales por "honorabilidad" de su labor y por considerarlo "una agresión a su trabajo y a los puestos conseguidos por concurso público".

Sobre Francés afirma que "parece que manda más que la propia consejera" y está seguro de ser él quien ha motivado su destitución por diferencias personales. "Somos todo lo contrario. Él es empresario y yo me dedico a la cultura. Entiendo mi trabajo como un servicio a la sociedad".

Doctor explica que desde que cambió el Gobierno andaluz ha recibido acusaciones de estar realizando una "programación ideológica" y se defiende afirmando que "por supuesto que lo es": "Todo es política e ideología: la crítica social, la perspectiva de género, el animalismo, la memoria histórica... Claro que es ideológico y eso no les interesaba", a lo que añade que el suyo es un trabajo "de cómo se debe entender la cultura", poniendo de ejemplo su consideración como antitaurino. "Mi perfil es una antítesis de lo que el nuevo gobierno quiere".

El director del CAF, Rafael Doctor, junto a Pedro Almodóvar, el ministro de Cultura en funciones, José Guirao, y el pintor Jorge Galindo. Rafael González | Europa Press

Tras el cambio que provocaron las últimas elecciones, Doctor asegura que se encontró con una desidia total por parte del nuevo Ejecutivo, sin recibir respuesta a sus intentos de ponerse en contacto y pudiéndose reunir sólo una vez hace tres meses, antes del encuentro de este martes en el que se le comunicó su destitución.

Fuentes de la Consejería de Cultura, en declaraciones a eldiario.es, niegan tajantemente las acusaciones de Doctor. Justifican el cese por una reestructuración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales "para lo que se requiere un nuevo equipo con un perfil diferente, que abarque más especialidades a parte de la fotografía".

Según aprobó el Consejo de Gobierno el 17 de junio, la Dirección de Programas de Fotografía que regía Doctor pasa a denominarse Dirección de Artes Visuales; y el Instituto Andaluz de Promoción Cultural se tranforma en Dirección de Música y Artes Escénicas.

El futuro del CAF, en entredicho

En la mañana de este martes, la delegada de Cultura en Almería, Eloísa Cabrera, ha declarado a los medios, tras conocerse la destitución de Doctor, que el CAF dejaría de ser el CAF tal y como los almerienses lo conocen, para pasar a ser un centro que también albergaría otro tipo de exposiciones de arte y pintura, según recoge El Ideal. En su explicación aseguraba que el centro pasaría a ser "de Artes Visuales" y que la ciudadanía debería "valorarlo como algo positivo".

Poco después de las declaraciones de Cabrera, la Consejería de Cultura ha salido a desdecir a la delegada. Según han confirmado fuentes de la Consejería a eldiario.es el CAF se mantendrá tal y como está: "Lo que ha cambiado son 'las patas' de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La Dirección de Programas de Fotografía, que se encargaba del CAF, ahora pasa a ser la Dirección de Artes Visuales, que se seguirá encargando del CAF".

Las declaraciones de la delegada irían en consonancia con lo recogido por la prensa tras la explicación que dio la Consejería de Cultura sobre su nueva estructuración, en la que se aludía a un 'Centro de Artes Visuales', responsabilidad de la nueva Dirección del mismo nombre, según reflejó ABC.

Pero las fuentes consultadas por eldiario.es aluden a un error en la recogida de datos ya que aseguran que "no hay ningún otro centro que no sea el CAF".

Doctor, por su parte, no ve tan claro el futuro de este centro. Cree que "el CAF no va a tener la autonomía que hasta ahora tenía, que es lo que identifica a un centro cultural. Acabará siendo un satélite de algo que esté en Sevilla".

El Centro Andaluz de Fotografía fue la única apuesta cultural de relevancia que la Junta quiso delegar a Almería. A raíz del V Centenario del Descubrimiento y la Exposición Universal del 92 se dio a conocer en Almería el proyecto IMAGINA, una exposición y catálogo fotográfico cuyos fondos llevaron a crear este centro cultural.

Su labor como gestor del CAF

Doctor lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus logros en la gestión del CAF. En 2018, recibió 26.195 visitantes, lo que supone un incremento del 65,3% en comparación con el año anterior y 10.350 usuarios más. En ese periodo, programó 16 exposiciones fotográficas, cuatro muestras bibliográficas, cinco publicaciones, cuatro talleres del Programa Formativo de Fotografía, la participación en festivales como PhotoEspaña y el II Encuentro de Creación Fotográfica de Andalucía 'Mediterráneo'.

En lo que llevamos de 2019, Doctor celebra haber logrado "grandes exposiciones" como las de "Norman Bethune y la Desbandá de Málaga, Cristina de Middel, Phes-fotografía española solidaria, Marlene Freniche, Virginia Rota, María Rosa Aránega, pioneros de la fotografía andaluza".

La semana pasada se inauguró una exposición que aúna pintura y fotografía con Jorge Galindo y Pedro Almodóvar, y se celebró el primer gran encuentro de historiadores de la fotografía de Andalucía. Además, el próximo viernes está programada la inauguración de Gerda Taro y Robert Capa.

"Ha sido el único que se ha interesado por la profesión de los fotoperiodistas de Almería. En poco tiempo, ha hecho mucho por el CAF y por Almería", explica Javier Alonso, fotógrafo reconocido en la prensa local. El trabajo de Alonso formó parte de la única muestra colectiva de miembros almerienses del gremio que ha pasado por el CAF: 'Fotoperiodistas Almería', que se proyectó en el espacio creativo 'Cámara Gigante' del centro.