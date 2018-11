Rodríguez tilda de "miserable" que Susana Díaz saque a VOX en el debate: "Todo no vale para mantenerse en el poder"

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha insistido este martes en que es "impresentable y casi miserable" que la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, pusiera sobre la mesa en el debate de RTVE de este lunes al partido de VOX y le ha advertido: "Todo no vale para mantenerse en el poder".

Así se ha pronunciado Rodríguez en el acto público que ha celebrado la confluencia en Huelva, en el Centro Social 'Los Desniveles', sito en el barrio de La Orden, donde ha reunido a más de 400 personas, y que ha arrancado con un pequeño concierto de Capitán Cobarde. En el acto también han intervenido el portavoz de Exteriores de Podemos en el Congreso y secretario de Relaciones Internacionales del partido, Pablo Bustinduy, y los candidatos por la provincia onubense, María de Gracia González, Rafael Sánchez Rufo y Esther Irene Carbajo, además del candidato a la Vicepresidencia, Antonio Maíllo.

Recibida al grito de 'presidenta' por un auditorio entregado que no ha dejado de corear 'Vamos a darle la vuelta a Andalucía' entre cada intervención, Rodríguez ha acusado a Díaz de "irresponsable" después de que "algún asesor avispado del PSOE-A pensara que era buena idea que la candidata socialista pusiera sobre la mesa en un debate de máxima audiencia a VOX".

Esto responde, a su juicio, a que Susana Díaz "quiere disputarse el voto de la derecha moderada y articular todos entorno al PSOE-A y contra VOX", y de este modo, ha censurado, "le hizo la campaña como no lo ha conseguido la extrema derecha en una semana, para conseguir votos". "Todo no vale para mantenerse en el poder", ha remachado.

"SUSANA DÍAZ NO ES DE FIAR"

Entretanto, ha vuelto a negar que Adelante Andalucía vaya a gobernar con el PSOE-A tras las elecciones de este domingo porque Susana Díaz "no es de fiar", mientras que ha insistido en que la confluencia serán "barrera infranqueable a las derechas", cosa que "Susana Díaz no puede decir porque le ha abierto las puertas de Madrid y de Sevilla".

"El susanismo no es de fiar, no son socialistas, no cumplen con la mayoría social, solo piensan en su estabilidad, es un lastre para esta tierra", ha apostillado Teresa Rodríguez antes de garantizar que Adelante Andalucía no se va a subordinar a nadie y que va a pelar por el primer puesto "para que la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos".

Además, ha desvinculado la posibilidad de que Adelante Andalucía gobernara con el PSOE-A a la figura de Susana Díaz porque "el susanismo es como una muñeca rusa", políticos "profesionalizados que nunca han vivido las luchas sindicales, vecinales y que están muy lejos de los luchadores contra la dictadura vinculados al PSOE-A". De hecho ha recordado la trayectoria del portavoz del PSOE-A en el Parlamento y número uno por Huelva, Mario Jiménez, quien "lleva profesionalizado desde el 94": "Este muchacho vale para todo", ha ironizado antes de defender que "el socialismo está en Adelante Andalucía".

Sobre el PP y Cs ha dicho que "tienen un problema de escala" cuando dicen que "una familia que cobra 130.000 euros al año es clase media trabajadora o que lo es quien hereda un millón", mientras que a los populares les ha negado que den lecciones de economía "cuando tiene a su gurú económico, Rodrigo Rato, en prisión".

BUSTINDUY: "ANDALUCÍA DEBE SER UN EJEMPLO"

De su lado, Bustinduy ha avisado de que estas elecciones "van a ser decisivas para el conjunto de España y para Europa en su conjunto", mientras que al hilo de la situación del Brexit y el Campo de Gibraltar ha reprochado al resto de partidos que estén "enzarzados en una competición a gritos a ver quién es más patriota cuando la gente de la comarca lleva 40 años sufriendo unas tasas de paro que les ha llevado a emigrar, eso es una vergüenza y lo contrario del patriotismo".

"Defender la tierra no consiste en ondear gigantescas banderas sino defender los derechos de la gente que vive en esa tierra y eso no lo hace la derecha", ha agregado antes de apuntar que la derecha española "está sumida en una competición lamentable a ver quién recoge el testigo y monta en este país una sucursal de Salvini y Lepen".

Ha rechazado que el paro, las colas en urgencias o la precariedad laboral sea culpa "del último en llegar, de los migrantes o los refugiados", como dice que quiere hacer creer la ultraderecha, que lo que pretenden es que "miremos a quienes están más abajo o quienes que vienen a buscar un futuro mejor para que dejemos de mirar hacia arriba, a los verdaderos responsables".

Por todo, Bustinduy se ha mostrado convencido de que Andalucía "les va a cerrar el paso y que le salga mal esa operación" porque esta comunidad "va a levantarse no sólo contra la ultraderecha, también contra quienes les preparan el terreno" y que quieren que seamos "ciudadanos sin derechos, consumidores, sociedades regidas por los mercados sin capacidad democrática".

"Intentan convencernos de que solo hay una elección: austeridad y recortes o xenofobia de la extrema derecha, Merkel o Salvini, o Susana Díaz o el monstruo de las tres cabezas de la derecha, pero no es verdad, hay una alternativa cargada de futuro, democrática, que pone la justicia social en el centro, que es Adelante Andalucía", ha remachado el diputado nacional, que ha llamado a hacer de Andalucía "un ejemplo" porque "entre la austeridad y la xenofobia hay alternativa para construir una sociedad más digna y mejor".

Por último, el candidato a la Vicepresidencia de la confluencia, Antonio Maíllo, ha insistido en que Susana Díaz "le ha abierto la puerta a la derecha" por "haber gobernado con Cs, que si fuera por ellos privatizarían hasta el aire". "El único proyecto que le va a cerrar la puerta en las narices a la derecha es Adelante Andalucía", ha sentenciado.

También se ha referido a que Susana Díaz haya mencionado a VOX en el debate afirmando que es "irresponsable" que le hiciera "una propaganda impagable para al día siguiente decir que hay que contenerlo". A juicio de Maíllo, la socialista "no tiene vergüenza" porque además lo ha hecho "no por convicción sino por cálculo electoral, cortoplacista y sin tener en cuenta las consecuencias".

Frente a este comportamiento, el también coordinador general de IULV-CA ha llamado a los onubenses a llenar la urnas de votos de Adelante Andalucía este domingo para decirle a Susana Díaz que "el tacticismo no tiene cabida". "Hay que echar a Susana Díaz y sustituirla por una presidenta feminista como es Teresa Rodríguez", ha aclamado.