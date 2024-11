Mira Creativa, dos décadas de diseño gráfico “sin jerarquías”

Son las ocho de la mañana en las oficinas de Mira Creativa, en pleno centro de Écija. Aquí, en un espacio moderno y diáfano donde las ideas fluyen “sin jerarquías”, empieza otra jornada llena de retos creativos. Mira Creativa, fundada en 2004 por un grupo de cinco entusiastas del diseño gráfico, se ha consolidado como un referente en su sector gracias a su enfoque colaborativo y horizontal. Con una facturación anual de 500.000 euros, la empresa sigue destacando por su capacidad para desarrollar proyectos gráficos de alta calidad que incluyen branding, diseño web, y la creación de catálogos e infografías 3D.

Desde sus comienzos en la Calle Córdoba, el equipo de Mira Creativa ha querido que su misión sea “ofrecer diseño gráfico de calidad, abarcando desde proyectos locales hasta encargos de alcance nacional e internacional”. En 2022, se trasladaron a su ubicación actual en la Calle José Herrainz Caraballo, donde optimizaron el espacio para responder mejor a las necesidades de sus clientes.

En Mira, las reuniones no siguen un guion estricto; son encuentros de intercambio de ideas donde los roles se entrelazan y los problemas se resuelven “en bloque”, como señala David Rodríguez, director comercial y diseñador. “Aquí no hay espacio para las jerarquías. Nos nutrimos del diálogo constante, y cada idea, por disparatada que parezca, merece ser discutida”, añade.

Uno de los proyectos más significativos para los integrantes de Mira Creativa fue el cartel del centro comercial N4 de Écija, elaborado en el año 2008. Esta obra, de más de 80 metros de largo, destaca por la integración de fotografías de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, unificando varias imágenes panorámicas de la misma. José Antonio Gálvez, encargado de administración y finanzas, recuerda: “Fue un proyecto muy especial, no solo por su magnitud, sino porque nos permitió aportar algo significativo a nuestra ciudad”.

Pintura, tecnología, diseño

El equipo de Mira Creativa se distingue por las diversas aficiones de sus integrantes. Ángel García, director de arte y diseñador gráfico, también es pintor y ha obtenido premios en concursos internacionales como el cartel del Sicap. “Mi formación artística me ha ayudado a abordar los proyectos desde diferentes ángulos”, señala García.

Antonio Sarabia, apodado “el tecnológico”, es quien se encarga de que todo funcione. Desde las redes sociales hasta la infraestructura técnica, Sarabia es el que soluciona problemas y se asegura de que cada copia de seguridad esté al día. “Desde muy pequeño ya desarmaba televisores; hoy hago lo mismo, pero con equipos más caros y complejos”, bromea. Su habilidad para entender los entresijos técnicos se ha vuelto esencial en un mundo digitalizalizado en el que se integra la empresa.

Ángel Carmona, conocido como “Jarit” por su inusual segundo apellido, es el miembro más joven de la empresa y el único que no es socio fundador. Tras iniciarse en el ámbito de los sistemas informáticos, descubrió que su pasión real era el diseño gráfico. Así, decidio matricularse en un grado en dicha especialidad y hacer las prácticas en Mira Creativa, ya que sus integrantes eran antiguos compañeros de trabajo de su padre. Estas prácticas se alargaron y, después de acabar, Ángel pasó a ser trabajador contratado. “Al empezar aquí, sentí que el diseño era lo mío y cuando me ofrecieron quedarme, no lo pensé dos veces”, cuenta.

“Trabajar más no siginifica trabajar mejor”

La pandemia de la COVID-19 supuso un desafío, pero también una oportunidad para reestructurar el funcionamiento de Mira Creativa. El equipo pasó de un horario convencional distribuido entre la mañana y la tarde a uno intensivo de 8.00 a 15.00, “porque a veces menos es más”. “Aprendimos que trabajar más no siempre significa trabajar mejor. Cuidar nuestro bienestar es esencial para mantener la creatividad”, afirma David Rodríguez.

El último gran proyecto de Mira Creativa es la identidad visual de la Feria Andaluza del Hogar, un reto que ha implicado desde el nuevo nombre del evento hasta la creación de un logo que encapsule la diversidad del hogar. Gálvez explica: “Queríamos algo que comunicara la riqueza y variedad del sector. Ha sido un desafío, pero creemos que el resultado sorprenderá y atraerá a expositores y visitantes por igual”.

Mira Creativa también ha llevado su talento fuera de España, trabajando en proyectos internacionales como catálogos de complejos hoteleros ubicados en República Dominicana o Brasil. Este amplia trayectoria se ha visto premiada con la obtención de varios galardones, como el Premio Emprendedores a la Innovación Empresarial 2004 de Andalucía Emprende, el Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial de la X Edición de los Premios Amigos de Écija por el gran mural alusivo a la silueta arquitectónica de la ciudad, y el Premio a la Mejor Empresa Sevillana en el V Encuentro de Emprendedores de Sevilla, otorgado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

En Mira Creativa, cada proyecto se aborda con el mismo entusiasmo y compromiso que al principio. Ahora, lo que comenzó hace 20 años como el sueño de un grupo de amigos sigue siendo una historia de constante aprendizaje y evolución, pero manteniendose fiel a sus raíces astijitanas.