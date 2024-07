Una apuesta local por la sostenibilidad: los huertos ecológicos de Alcalá de Guadaíra dan sus primeros frutos

El consumo de productos ecológicos está demostrado como algo beneficioso no solo para la salud, sino para el planeta, construyendo uno de los pilares fundamentales de la alimentación saludable. En Alcalá de Guadaíra, esta premisa se ha hecho realidad a través de los Huertos Urbanos Ecológicos, una iniciativa del Ayuntamiento que no solo ha transformado parcelas municipales en espacios de cultivo, sino que también ha fomentado un espíritu de trabajo comunitario entre sus participantes.

El pasado 30 de abril de 2024, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra entregó 30 parcelas municipales a diversos adjudicatarios, incluyendo asociaciones sin ánimo de lucro y personas mayores de 65 años. De la totalidad de los terrenos, 10 estaban reservados para el primer grupo y otras diez para el segundo. Con una extensión de 1.899 metros cuadrados, los huertos están situados en la Avenida Santa Lucía y cuentan con parcelas que oscilan entre los 16 y los 46 metros cuadrados.“

La alcaldesa Ana Isabel Jiménez, acompañada por otras autoridades locales, destacó el valor de esta iniciativa para promover hábitos de vida saludable y fomentar la sostenibilidad y la convivencia, además de disfrutar de un espacio verde en el núcleo urbano“.

Primeros frutos

Los huertos no solo han cambiado el paisaje urbano de Alcalá de Guadaíra, sino que también han unido a la comunidad en torno a un objetivo común: la alimentación saludable. Teresa García, delegada de Participación Ciudadana, ha visitado recientemente los huertos para observar los primeros frutos y presentar el recién formado Consejo de Hortelanos. Durante su visita, ha expresado su satisfacción al ver cómo los hortelanos disfrutan del cultivo en compañía de sus familiares, destacando la “alegría” que trae el desarrollo de las plantas y la cosecha de los frutos.

Ana María Carrera García, presidenta de la Asociación de Vecinos El Centro y miembro del Consejo de Hortelanos, ha compartido su entusiasmo por la iniciativa. Ha explicado que esta es la segunda vez que trabaja uno de estos terrenos.

La manera de optar a ello es sencilla: se solicita mediante una instancia o solicitud en el Ayuntamiento. Una vez presentadas, el reparto se realiza mediante un sorteo, pero como no había muchas asociaciones, no han tenido problema. Carrera ha destacado la variedad de cultivos en los huertos, que incluye mayoritariamente el cultivo de hortalizas como berenjenas, tomates, pimientos y pepinos, y ha subrayado la importancia de mantener las parcelas trabajadas y libres de productos no ecológicos, utilizando únicamente fertilizantes naturales como el estiércol de caballo a modo de abono.

Ana María Vannereau da Silva Van, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Alcalá y también miembro del Consejo de Hortelanos, ha enfatizado el impacto positivo del proyecto en su comunidad. Para ellos es su primer año en el huerto, por lo que están muy emocionados y están disfrutando muchísimo tanto de plantar como de recoger los frutos. La asociación, que tiene un enfoque en la alimentación saludable, ha encontrado en estos huertos una fuente de satisfacción y bienestar. Los miembros de la asociación, especialmente los maridos de las mujeres afectadas por esta enfermedad, también colaboran, disfrutando de ver crecer los cultivos y compartir los frutos entre todos.

Gestión del huerto

La formación del Consejo de Hortelanos, compuesto por cuatro representantes que actúan como intermediarios con el Ayuntamiento, asegura una gestión eficiente y una rápida respuesta a cualquier incidencia. Teresa García ha explicado que de esta manera se agiliza cualquier sugerencia de mejora, una avería que pueda surgir o cualquier otra incidencia. Además, y dado que hay una larga lista de espera, también corresponde a este consejo velar porque los adjudicatarios le den al huerto el uso que corresponde para que, en caso de que no, otra persona pueda disfrutar del terreno.

Los huertos urbanos ecológicos de Alcalá de Guadaíra prometen seguir siendo un punto de encuentro y una fuente de productos saludables para sus beneficiarios. Con una concesión de 10 años, el proyecto busca fomentar la sostenibilidad, el envejecimiento activo y la participación ciudadana. La alegría y el orgullo de los hortelanos de Alcalá de Guadaíra son testimonio del éxito de esta iniciativa y de su potencial para inspirar a otras comunidades.

Los primeros frutos de estos huertos no solo se ven en las calabazas, tomates y pimientos que empiezan a cosecharse, sino también en el florecimiento de una comunidad unida por un objetivo común: vivir de manera más saludable y sostenible.