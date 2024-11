Del espacio al campo: cómo Fabio Esmeralda descubrió el potencial “transformador” de la ingeniería en Honduras

Durante su tercer año en el grado de Ingienería Aeroespacial de la Universidad de Sevilla (US), Fabio Esmeralda se sentía “desmotivado”. Sabía que su personalidad no encajaba con el enfoque de la ingienería centrado en “el desarrollo de la gran industria aeronáutica” que se abordaba en la mayoría de las asignaturas. Entonces, un profesor le habló de las becas para la formación en cooperación internacional para el desarrollo que convoca anualmente la US y Fabio descubrió así que también existe una ingienería con “aplicación directa en la vida de las personas”.

Durante su estancia en Danlí, El Paraíso (Honduras), este joven cordobés se implicó en dos proyectos en materia de capacitación e innovación tecnológica que mantiene la Hispalense con la Universidad Autónoma de Honduras, ambos enfocados en alcanzar soluciones que mejoren la vida de los habitantes del país latinoamericano. Uno de ellos trata de combatir los elevados índices de anemia de la población hondureña mediante el desarrollo de cultivos de maíz y frijoles biofortificados, esto es, enriquecidos con micronutrientes como el hierro. Y el otro da respuesta al excedente de producción de las cosechas, “que se pudre muy rápido por el clima”, repartiendo entre 3.000 familias un “kit de molinillo” para convertir las frutas en harinas.

Aunque, a priori, el campo de investigación de esos proyectos se antoja alejado del sector aeroespacial, Fabio explica que este tipo de becas conciben la ingienería “como concepto más amplio” y valora el perfil del ingeniero no por su disciplina específica, sino por su carácter de “persona predispuesta a ayudar”. “Un ingienero debe saber desenvolverse en cualquier ámbito y también tiene que mancharse de barro”, reivindica este estudiante de aeroespacial que hasta este verano tenía una noción del investigador “trabajando en su despacho”, desconectado de la realidad de su entorno.

“El hecho de que haya profesores de la US dispuestos a hacer ingienería para el desarrollo me inspira y me llena mucho”, expresa Fabio en alusión a catedráticos como Alberto Romero, responsable del proyecto de aprovechamiento de los excedentes. “Me ha impactado mucho porque estoy acostumbrado a que los profesores no salgan de sus despachos y que su investigación se limite a publicar un artículo científico”, reconoce, poniendo en valor que “dentro de la propia US haya grupos de investigación promoviendo cambios en la realidad desde la academia”.

Repercusión directa en la gente

Precisamente, la fase que más ha disfrutado este estudiante, que ha realizado tanto trabajo en el laboratorio como en el campo, ha sido la de entregar a las familias los kits para que puedan aprovechar sus excedentes convirtiéndolos en harinas con las que poder seguir elaborando productos favoreciendo la economía circular. “Hacíamos entregas a las familias por toda la región, en sitios muy asilados, y podías ver la ilusión en las caras de las personas, esa es la parte que más me ha llenado”, reconoce.

Esa “repercusión directa en la gente que en otros proyectos no se ve tan claramente” es lo que ha resultado más “motivador” para Fabio y lo que le ha hecho plantearse un “cambio de paradigma” en la ingienería “pensando en el pueblo en lugar de maximizar el capital”. Además de ser testigo del impacto que puede tener en la sociedad la transferencia de conocimiento desde la academia, este joven también se ha llevado de su estancia en Honduras un aprendizaje “vital”. “He aprendido mucho de las personas, de su resistencia, de cómo afrontan los problemas y se superan, aun siendo una población con traumas y situaciones muy complejas, son muy emprendedores”, aplaude.

Los seres humanos como sujetos activos del cambio

Ya desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, confiesa que vivir esa experiencia “me ha animado a seguir” estudiando su carrera, al descubrir “otra perspectiva de la ingienería enfocada en el desarrollo de la sociedad y no tanto del capital”, que conecta más con su identidd y su vocación: “Me ha abierto mucho la visión porque veía que mi grado estaba muy encasillado en hacer aviones, pero ahora sé que me me puedo dedicar a proyectos de cooperación como ingeniero en la parte técnica”.

Más allá de ampliar sus horizontes profesionales, vivir durante 45 días en Honduras ha transformado también su visión de los seres humanos: “Me ha hecho ver a los individuos como sujetos activos del cambio, gente con capacidad de cambiar cosas dentro de la comunidad”. De vuelta a España, percibe que “aquí la vida pasa tan deprisa que no nos paramos a mirar a la gente alrededor y parece que nuestros actos no tienen alcance, que no sirven para nada, pero allí comprobé que una persona comprometida con su comunidad puede cambiar bastantes cosas o, al menos, intentarlo”.

Por todo ello, este estudiante considera que una experiencia así es “fundamental en la parte de aprendizaje” de cualquier persona. De ahí que recomiende a toda la comunidad universitaria a aprovechar las ayudas para el voluntariado internacional que ofrece la US para “salir al mundo a conocer, a tocar con tus propias manos”. A ojos de Fabio, las becas de cooperación internacional son “una oportunidad irrechazable”, ya que “cubren todos los gastos” de viaje, alojamiento y manutención derivados de las estancias en el terreno. “De otra forma no me lo podría haber permitido”, asegura, antes de garantizar que una aventura así es sinónimo de vivir “una experiencia trascendental”.