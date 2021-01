Las fosas del franquismo en Andalucía, una cuestión incómoda para el Gobierno de derechas

Es bastante probable que no me aleje mucho de lo cierto si afirmo que una fosa común puede que sea una de las evidencias más notables de las violaciones masivas contra los derechos humanos. Y son las fosas comunes españolas la mayor constatación de la barbarie franquista. Miles de víctimas siguen desaparecidas, sin que la democracia española, casi medio siglo después, haya sido capaz de reparar el dolor de familiares que aún no han cerrado el duelo. Familiares directos que ven con desesperanza el paso de los años y los gobiernos, y miles de nietos y nietas, segundas y terceras generaciones, que han cogido el testigo de la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión