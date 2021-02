La barricada de Peter Pan

Pues qué quieren que les diga, yo sí he escuchado alguna vez a Pablo Hasél. E igual que a él, a decenas de grupos y artistas que incluyen, implícita o explícitamente, violencia en su música. También he jugado a videojuegos en los que cortar cabezas era una mecánica más, y he visto películas y series en las que la sangre (falsa) tenía más protagonismo que cualquier actor. Y todo ello no me convierte en un violento, porque cualquier adulto con dos dedos de frente sabe distinguir entre ficción y realidad, también en el rap.

Pero no vengo a exponerles mi posición sobre un tema harto manoseado, como es el de la libertad de expresión, en parte porque creo que cuando se abren ese tipo de debates, suelen acabar en un cierre regresivo para los derechos de la mayoría. Me interesa bastante más analizar la cuestión que subyace tras las protestas y manifestaciones que se han producido esta semana a lo largo y ancho de nuestra geografía.

En primer lugar, me niego a que el debate público de nuestro país gire en torno a unos contenedores o unas marquesinas. No discuto que supongan un gasto, ni justifico siquiera estas actitudes, pero en un contexto en el que una chica ha perdido un ojo por un proyectil FOAM de los mossos, quedando mutilada de por vida, o con casos como el chaval de Linares al que la policía disparó en las piernas con fuego real, comprenderán que un recipiente para basuras o unos cristales me puedan importar bastante menos.

Y es que al final el concepto de violencia los deciden los de arriba, escandalizados ante un escaparate roto, y silentes ante las actuaciones injustificadas de algunos miembros de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En algunos casos, y haciendo gala de un pésimo gusto, estas actitudes han sido jaleadas por algunos representantes públicos.

Una versión 2.0 del “a por ellos” por parte de aquellos que son tan “patriotas" que se excitan viendo como golpean a su propio pueblo.

Pero más allá de eso, y de la utilización política que se está haciendo del conflicto, a uno y otro lado del arco parlamentario, casi nadie está preguntándose por los motivos que empujan a un chaval a pasar sus noches jugándose la libertad y la integridad física en escaramuzas contra la policía. Durante los últimos años, hemos asistido a condenas penales homologables a la de Hasél, véase casos como los de la twittera Cassandra Vera o César Strawberry, cantante del afamado grupo Def Con Dos, y aunque ambos evitaron pasar por prisión, no se vieron manifestaciones del voltaje de las que nos ocupan.

Los disturbios enmarcados en la detención de Hasél no son la enfermedad a combatir, son el síntoma. El problema no es que se quiebren cristales, sino que cada vez hay más puentes rotos.

Estos días hemos escuchado prácticamente de todo, desde que son “cosas de niñatos” hasta llegar a calificar los hechos como “terrorismo”. Casi cualquier argumento viene cargado con la misma incomprensión y el mismo paternalismo que con el se nos calificaba de “ninis” hasta hace bien poco. Es fácil descalificar desde una posición de poder, lo difícil es tener la capacidad de ponerse en la piel de unos chavales que no han conocido otra cosa que la crisis económica, y a los que la pandemia ha recortado su vida, sus aspiraciones y su futuro

Lo que todavía no he advertido en ninguna portada, telediario o tertulia es un mínimo de empatía intergeneracional. Probablemente porque esos espacios mediáticos tienen un claro sesgo. Resulta difícil escuchar en radio o televisión voces menores de 40 años, y si las hay, sus experiencias distan mucho de las que vive un o una joven española común. “Protestan por un rapero y no por el desempleo juvenil”, pontificaban esta semana desde algunos medios. Quizás es, precisamente, porque, en un país que cabalga hacia el 50% de paro juvenil, y en el que la precariedad y la desigualdad campan a sus anchas, han condenado a mi generación a subsistir en los márgenes de una sociedad que nos infantiliza. Eso es lo que no entienden: Los disturbios enmarcados en la detención de Hasél no son la enfermedad a combatir, son el síntoma. El problema no es que se quiebren cristales, sino que cada vez hay más puentes rotos.

Valga como ejemplo el fallido y caótico diseño del Ingreso Mínimo Vital, una medida que tuvo más boato que efectividad, y que ha sufrido más parcheos que una rueda de bicicleta. Las condiciones draconianas para acceder a este subsidio hacen que sea prácticamente imposible que un joven pueda obtenerlo, e incluso explícitamente se indica que se han de tener 23 años cumplidos para poder siquiera optar a él. Si es el propio sistema el que expulsa a los jóvenes, clasificándolos como ciudadanos de segunda, y sin posibilidades de ascenso social, parece casi lógico que surja esa pulsión nihilista tan bien representada en la novela de Chuck Palahniuk, “ El club de la lucha ”. Ante la falta de horizonte vital y con el cilicio de la incertidumbre apretando bien fuerte, la consecuencia, como decía Tyler Durden es que haya gente “que solo quiera ver el mundo arder”.

Como Peter Pan, condenados a una infancia de por vida, los más jóvenes de este país se sienten profundamente decepcionados con un Estado que les niega el pan y la sal. Con una edad media de emancipación de las más altas de Europa, alquileres por las nubes y sueldos de miseria, es muy difícil hacerse mayor. Ya advertía el Consejo de la Juventud Española del problema, instando al Gobierno a tomar medidas en esta materia, en una legislatura en la que los partidos de la coalición cada vez parecen más alejados de las necesidades de la gente, y cada vez más enfrascados en sus propios debates internos. No queremos que el Consejo de Ministros se convierta en un reality, queremos soluciones.

Toca reconstruir un pacto intergeneracional que se rompió hace demasiado tiempo, y que cada minuto que pasa se demuestra más ajado. Un país no es más que la proyección hacia el futuro de un compromiso de convivencia, si dejamos que la fractura económica y social entre padres e hijos siga creciendo, no habrá ni convivencia, ni futuro, ni mucho menos país.