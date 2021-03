Un paso adelante en la protección a las personas y al empleo

Hubiéramos deseado no tener que vivir una situación como la actual, pero siendo inevitable la pandemia, solo queda trabajar por salir de ella de la forma menos dañina posible. Y esto solo será realidad si remamos en la misma dirección, aunque parecía que a algunas partes de los gobiernos y la sociedad se les había nublado la vista y esperaban de brazos caídos a ver si el viento soplaba en la buena dirección y les hacía el trabajo sin despeinarse. Hubo que recordarles entonces la importancia que juega en una sociedad mundo del trabajo. El conjunto de los trabajadores y trabajadoras han demostrado que son quienes hacen que el mundo funcione a pesar de que una pandemia lo pare.

CCOO de Andalucía acaba de firmar, junto a UGT-A y la patronal andaluza -CEA-, un acuerdo con el Gobierno andaluz que contempla medidas extraordinarias para proteger a las personas y el empleo, ante la crisis generada por la COVID-19. Dicho acuerdo se ha firmado en el marco del diálogo social, pero han sido la presión sindical y las movilizaciones convocadas por CCOO-A y UGT-A el pasado 1 de diciembre para exigirle al Ejecutivo que cumpliera el Acuerdo para la Reactivación de Andalucía firmado el 30 de julio con los agentes económicos y sociales, las que han motivado que el gobierno de Andalucía ponga encima de la mesa medadas en esta doble dirección y éstas se desarrollen dentro del diálogo social y la concertación.

La crisis ha golpeado con dureza nuestra tierra y nuestra economía, aún lastradas por el paro, por los bajos salarios, la temporalidad y por un modelo productivo que vuelve a evidenciar sus deficiencias. Las consecuencias de esta pandemia y estas debilidades de esto la sufren los andaluces y andaluzas en forma de desempleo, de ERTE y, en muchos casos, de empobrecimiento. Por eso era imprescindible y urgente este acuerdo para Andalucía, porque las familias andaluzas necesitan medidas sociales que alivien el drama que están sufriendo muchos hogares, medidas encaminadas a proteger a las personas más necesitadas en estos momentos; medidas encaminadas a mantener el empleo; y medidas de apoyo a los pequeños negocios de barrio y a las empresas más afectadas por la crisis.

No íbamos a consentir que se dejase a nadie atrás, no vamos a entrar en el juego del descarte y por ello, hemos presionado y movilizado hasta lograr sacar adelante un paquete de medidas que tengan en cuenta a las personas aunque cierto es que las necesidades son muchas y que estas medidas no son la solución a todas ellas, hay que decir que el documento firmado se sitúa en el rumbo adecuado para que podamos salir de la crisis, intentando no dejar a nadie en la cuneta, como hemos defendido desde el primer minuto en CCOO-A.

En el centro de nuestra acción, de la reivindicación y de la negociación siempre han estado presente las más de un millón de personas desempleadas de nuestra tierra, las más de 136.000 familias sin ingreso algunos y las cerca de 500.000 personas que en el inicio del estado de alarma se vieron afectadas por ERTE en Andalucía y junto a ello la necesidad de reforzar nuestros servicios público como instrumento de vertebración y cohesión social en Andalucía máxime en tiempos de dificultad y en momentos de configurar las ayudas que de la Unión Europea llegarán para afrontar una transformación de nuestro modelo productivo, económico y social.

Entre esas medidas, dotadas con 732 millones de euros, destaca el complemento a los ERTE, con un pago único de 210 euros, que permitirá que muchas personas trabajadoras en ERTE, con cuantías tremendamente insuficientes y que no les permite cubrir sus necesidades más básicas tengan un apoyo económico.

Los bajos salarios y la temporalidad de los empleos genera una terrible desigualdad y dejo a miles de familias sin empleos y sin ayuda, por ello se ha acordado Ayudas de 210 euros en pago único a todas las personas fijas-discontinúas y que realizan trabajos fijos y periódicos en fechas ciertas, hayan estado o no en ERTE.

Y por supuesto, no íbamos a mirar para otro lado, ante las vergonzantes colas de necesidad vistas en nuestras ciudades y pueblos, conseguir que parte de ese presupuesto fuese destinado a agilizar la renta mínima de inserción social, que diera respuesta a aquellas personas y familias que no han percibido o han agotado todas las prestaciones, y una prestación extraordinaria dirigida a familias unipersonales o con menores a cargo en riesgo de exclusión o en riesgo de estarlo. Sin perder de vista la importancia de reformar la actual renta mínima para hacerla compatible y complementaria con el ingreso mínimo vital del Gobierno central y otras prestaciones.

Por otra parte, para CCOO de Andalucía es de vital importancia en este acuerdo el compromiso del Ejecutivo andaluz con el mantenimiento del empleo, con ayudas que podrían suponer que casi 535.000 trabajadores y trabajadoras mantengan sus puestos de trabajo durante, al menos, los cuatro meses que las empresas reciben ayudas.

Poner en marcha estas medidas requería de un refuerzo del personal de la Administración pública con una contratación prevista de más de 1.700 personas para permitir, precisamente, que estas y otras medidas contempladas en el Acuerdo, se puedan llevar a cabo con la mayor celeridad posible, evitando el colapso de la administración y una mayor sobrecarga de las y los empleados públicos de la misma. Refuerzo que se tratará en las mesas de negociación correspondientes de la administración y con los criterios de transparencia debidos.

Nuestra máxima desde el principio ha sido salir de la crisis sin dejar a nadie atrás y vamos a estar muy vigilantes para que el Gobierno andaluz cumpla estos compromisos. Lo haremos en el marco del Diálogo Social, desde el convencimiento de que este es el que debe regir la gestión política y dar solidez a los acuerdos y de que en ese camino nos encontrarán siempre que se tengan en cuenta las necesidades de las personas trabajadoras. En CCOO de Andalucía partimos de cinco premisas: una que es necesario proteger a las personas trabajadoras que más lo necesitan, mantener el empleo y reforzar los servicios públicos como garantía de igualdad de oportunidades; dos que hay ayudar a los pequeños negocios y pequeñas empresas; tres que los acuerdos y los compromisos se firman para cumplirlos, cuatro, que esta crisis no la van a volver a pagar los trabajadores y trabajadoras andaluces; y cinco que tenemos que salir juntos y juntas de esta crisis sanitaria, económica y social sin dejar a nadie atrás.