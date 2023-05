Cortegana, el pueblo en el que solo se presentan candidatas: "Si nosotras no hacemos política, alguien la hará por nosotras"

Cortegana es un pueblo de la provincia de Huelva que tiene algo que lo diferencia del resto de la mayoría de municipios andaluces: el próximo 28M todas sus listas electorales están encabezadas por mujeres. Paseando por este pueblo de 4.785 habitantes (según datos de 2018) puedes ver los rostros de Mari Carmen Fernández Macías (PSOE), Pilar Blanco Flores (Izquierda Unida) y María del Mar Martín Florido (PP) en la cartelería electoral. Y la cuestión es que es algo que resulta raro ya que, a pesar de existir una ley que exige la igualdad de participación entre mujeres y hombres en la actividad política, el liderazgo de la mujer en la misma no está tan claro y avanza a un ritmo muy lento. De hecho, en Andalucía solo el 24,2% de sus más de 700 municipios están regidos actualmente por alcaldesas.

“Es una buena noticia que en Cortegana seamos todas mujeres, así posicionamos a la mujer en el lugar en el que tiene que estar. Hay muchas mujeres trabajando en política, pero pocas en los altos cargos, y eso es algo que tiene que seguir cambiando”, comenta María del Mar, actual portavoz del PP en el pleno municipal de su localidad y candidata a la alcaldía en el próximo 28 de mayo. Tanto ella como las otras dos candidatas se muestran “contentas”, “halagadas” y “motivadas”. Aunque, por otro lado, también coinciden en que aún queda camino por recorrer para conseguir que la figura de la mujer no sea mera participación en la política, sino que también tenga relevancia, poder, protagonismo y decisión porque “somos muy necesarias”. Porque, aunque existan diferencias en su forma de hacer política, este es un tema en el que las tres coinciden y en el que tienen vivencias muy similares.

“Las mujeres, por regla general y también porque no nos dejan de otra, tendemos a absorber unos valores de cuidados, respeto y solidaridad que creo que a los hombres no se les han inculcado tanto. Ellos han estado históricamente más educados en la competitividad, y nosotras creo que vamos por otros márgenes. Por eso considero que somos muy importantes en política, porque aportamos cosas diferentes, nuevas y muy necesarias”, defiende Pilar, actual concejal por el grupo de Izquierda Unida y candidata a la alcaldía con el mismo.

La falta de referentes políticos mujeres y el trato al llegar a altos cargos

Las tres candidatas a la alcaldía en Cortegana, que llevan en política, institucional o no, desde jóvenes, coinciden en que para ellas han sido escasos o nulos los referentes políticos de mujeres a los que se les diera voz y protagonismo. Siempre han estado ahí, apoyando, haciendo, formando parte y aportando soluciones, pero en la sombra; pocas veces en cargos que les dieran visibilidad y relevancia.

“Yo, referentes políticos mujeres, no he tenido de joven; referentes mujeres como número uno me refiero, que se les diera la voz y el espacio que merecían. Las veo más ahora y me alegra porque pueden ser un aliciente para las jóvenes aunque, por otro lado, el trato que a veces reciben puede también ejercer el efecto contrario”, comenta Mari Carmen, actual alcaldesa del PSOE y candidata por el mismo en Cortegana.

“Es bastante común que a las mujeres que están en altos cargos políticos se las ataque con misoginia y machismo; no se las ataca o critica por sus proyectos políticos, sino por el hecho de ser mujer, y eso no es algo que aliente a las demás a dar un paso al frente en la política. Tenemos que demostrar siempre el doble, y eso de alguna forma es invisibilizarnos de nuevo”, opina Pilar.

¿Un futuro más igualitario a la vista?

“Creo que la mujer va avanzando poco a poco, y día a día, así que la política va camino también de una igualdad real”, responde María del Mar respecto a cómo visualiza el futuro de la mujer en política.

¿Pero es ese avance suficiente? ¿O sigue siendo algo lento? La realidad es que aunque ahora sean tres mujeres quienes encabezan las listas, no fue hasta 2019 que Cortegana tuvo por primera vez una mujer al frente del Ayuntamiento y, según cuenta Mari Carmen, “aún todavía te dice alguno: mujer tenías que ser, esto lo manejaría mejor un hombre. Sí que hay mucho camino todavía por andar, hay que demostrar todo el rato que somos válidas, por tanto, el camino aún es largo, pero creo que poquito a poco lo estamos haciendo posible”.

Por su parte, Pilar defiende que aún queda mucho por conseguir y mucho por lo que luchar, pero que eso no debe significar un desaliento, sino todo lo contrario, ya que las mujeres son “necesarias e imprescindibles en la política”. Y citando a Machado, asegura que “si nosotras no hacemos política, alguien la hará por nosotras y probablemente sea contra nosotras”.