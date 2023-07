Sanz se compromete con 'Barrios Hartos' a pedir a Endesa una solución a los cortes de luz

Los vecinos de Sevilla que sufren cortes de luz “a pesar de estar pagando nuestras facturas religiosamente” han vuelto a manifestarse buscando soluciones. Esta vez han llegado hasta las puertas del Ayuntamiento al grito de “Endesa culpable, alcalde responsable” para que su voz se oiga. Mientras un nutrido grupo de vecinos se concentraba en Plaza Nueva, representantes de la plataforma Barrios Hartos se han reunido con el regidor hispalense, José Luis Sanz, quien ha asegurado que trasladará a la compañía eléctrica y a la Junta la petición vecinal de que se instalen generadores o se cambien los que hay en algunas zonas concretas.

“Son todo palabras huecas”

Susana Hornillo, portavoz de la coalición Izquierda Unida-Podemos, ha sido la primera en reunirse con ellos. “Ha prestado su apoyo a nuestra causa y ha prometido que se va a implicar”, cuentan desde Barrios Hartos. Por su parte, Hornillo ha defendido que son “derechos fundamentales, derechos humanos los que están siendo vulnerados”, y ha pedido “tomar cartas en el asunto” porque “ya basta de reuniones que nunca llegan a nada”.

Sanz ha informado con posterioridad que no va a mirar “para otro lado, que dará ”la cara por los vecinos“ y que solicitará a Endesa ”más inversiones e infraestructuras“, afirmando que ”antepondremos siempre los intereses de los vecinos, a los intereses de la Junta de Andalucía, a los intereses del Gobierno de la nación y a los intereses de la propia empresa“, ha indicado el ayuntamiento en un comunicado.

Las sensaciones de la plataforma han sido agridulces y no ven clara esa implicación que el alcalde promete. “Son todo palabras huecas, nosotros lo que necesitamos es una implicación real”, aseguran. Están “cansados” de que se les prometan cosas que “luego no se cumplen” y de tener que estar “pidiendo que se nos de algo que nos corresponde, porque aquí todos pagamos la luz religiosamente”. “Ha tenido buenas palabras y ha afirmado que son conscientes del problema” pero “nosotros lo que necesitamos no es eso, no queremos más palabras, queremos y necesitamos hechos y los necesitamos ya”, ha defendido un portavoz de la plataforma vecinal.

“Esto es criminal”

Chari y Antonia, dos vecinas que han estado en la concentración delante del Consistorio reclaman que la situación es “criminal”. “Llevamos varios años así y la situación no puede continuar, no queremos que nos regalen los oídos, queremos que nos den una solución”, han defendido.

“Yo he tenido que pedir un préstamo a 10 años para poner las placas solares, a ver si así puedo vivir mejor. Pero yo no tengo necesidad de esto cuando pago mis facturas de la luz, y deberían ser ellos (en relación al Ayuntamiento) quienes se encargaran de solucionar el problema”, ha contado Antonia, quien añade que tiene a su madre de 90 años y con alzheimer, viviendo una situación “limite e insoportable”.

Chari comenta emocionada que “encima se nos intenta tachar de delincuentes, o se nos llama 'los barrios como estos'. Perdona, pero yo hice mi casa hace 60 años, mi marido y yo hemos luchado mucho por ella ¿y tengo que soportar ahora, encima de esta situación, esas declaraciones?”.

Se sienten “ignorados” y “olvidados”, tienen claro que “la lucha está en la calle” y que van a seguir “hasta que nos den soluciones reales”. Están cansados de “promesas vacías” y de que las instituciones “sean cómplices de Endesa” y tienen pensando seguir manifestándose hasta que les den porque “para eso la pagamos”.