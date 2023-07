Un centro de salud en Mairena del Aljarafe “asfixiado” ante olas de calor que afrontan con sistemas de refrigeración fallidos

Paredes de cristal y muchos ventanales enormes que dan a la calle pero que son “impracticables, no se pueden abrir”. Una estructura que trae como consecuencia un edificio que retiene mucho el calor. Edificio en el que, además, el sistema de refrigeración no funciona correctamente. La planta más calurosa por ser la más alta, la tercera, la de salud mental, cuenta con solo cuatro máquinas portátiles de aire para unas 13 consultas. Esta es la situación que lleva denunciando “mínimo 6 o 7 años” la plantilla del Centro de Salud Clara Campoamor en Mairena del Aljarafe.

“Una solución definitiva”

“Llegas por las mañana y no sabes si vas a tener aire acondicionado”, comenta el personal del Centro de Salud Mental comunitaria de Mairena del Aljarafe. Un personal “desesperado” ante la situación en la que se encuentran tanto ellos como sus pacientes. Con unos veranos cada vez más calurosos y trabajando con “una población de pacientes especialmente sensibles, que también sufre las consecuencias del mal funcionamiento del sistema de refrigeración del centro”, han decidido que “ya no pueden más”, que necesitan “una solución definitiva”, y con el apoyo del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), harán un parón para reclamar su situación. “Dijeron que faltaba una pieza” pero “de todas formas, la máquina no tiene potencia para todo el centro”, reclaman.

Denuncian que la situación es “asfixiante”. Son consultas en las que mínimo están media hora con los pacientes en una sala que no reúne “las condiciones climáticas adecuadas”. Además, estos pacientes entran ya agobiados de la sala espera, donde también pasan calor. “Muchos entran ya empapados de sudor y te dicen que les va a dar un síncope”, cuenta el personal de la planta. “Son personas que, de por sí, tienen crisis de angustia en la sala de espera en condiciones normales; imagínate con este calor”, añaden.

“Todos los años es lo mismo, es algo recurrente”

Por su parte, el SAS (Servicio Andaluz de Salud), ha comunicado a este medio que “confirman varias incidencias de fallos o averías en distintos equipos de climatización de distintas zonas, sobre los que se ha ido actuando”. Que “a día de hoy”, se encuentran “funcionando correctamente todos los equipos a excepción de una de las zonas”, la que, afirman, “está pendiente de solución en espera de un repuesto”. Repuesto que esperan hacer llegar “previsiblemente esta semana”. Añaden además que “se han instalado equipos portátiles de climatización y ventiladores para minimizar el impacto de esta situación”. Son equipos que para el personal sanitario han sido insuficientes porque las cuatro consultas que han tenido que elegir como “las consultas en las que más calor hace” son las que se han podido quedar con ellos. Mientras, en los pasillos el calor sigue siendo “insoportable” y el resto de consultas solo cuenta con un ventilador que lo que hace es “mover el aire caliente”.

El centro se inauguró en 2014 y esta situación la plantilla recuerda haberla sufrido “casi desde el principio”. Denuncian que nunca han tenido una solución definitiva. “Todos los años es lo mismo, es algo recurrente, van parcheando y al año siguiente vuelve a suceder”. Piden que si hay que hacer una reforma estructural del edificio o cambiar la máquina “se haga”, pero “que se haga ya”.

“El CSIF es el único que nos ha prestado algo de atención”

Cuentan que la directora del centro les ha dado “todo su apoyo” y ha intentado constantemente ponerse en contacto con todos los técnicos de mantenimiento y directores responsables pero “no han dado nunca con la solución definitiva”.

Mandaron un escrito a salud laboral pero “no hay manera de que nos den una respuesta inmediata” porque “tienen multitud de solicitudes de otros centros”. También han hecho escritos dirigidos al director económico administrativo del distrito aunque, de nuevo, no han obtenido respuesta.

“El CSIF es el único que nos ha prestado algo de atención”, comenta el personal sanitario. Antonio, delegado sindical, cuenta cómo “en un centro en La Rinconada pasó algo similar hace no mucho”, donde al final consiguieron una solución. Por eso, afirma, “es importante movilizarse y darle voz al problema”.

El delegado sindical reclama que, además, “la solución de los portátiles, a parte de ser escasa, agrava el problema en algunas zonas”. Y es que, dos de los portátiles dan a un pasillo, no a la calle, por donde no pasan pacientes pero sí trabajadores, y ese aire “se queda dentro del edificio, creando aún más calor”.

La plantilla tiene claro que ha llegado el momento “de que se les escuche” porque la situación “no puede seguir así” y se concentran este viernes para hacer visible su problema y que por fin les den “la solución definitiva” que necesitan.