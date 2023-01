Doce libros andaluces para 2023: un prometedor año para las autoras y algunas sorpresas

Tras una espectacular cosecha de 2022 en las letras sureñas, en la que salieron a la luz nuevos libros de autores como Sara Mesa, Isaac Rosa, Jesús Carrasco, Nerea Riesco, Lara Moreno, Jesús Maeso de la Torre, Andrés Neuman, Miguel Ángel Oeste, Vicente Luis Mora, Erika Martínez, Jerónimo Andreu o Luis García Montero, entre otros, el año nuevo viene igualmente cargado de buenas expectativas editoriales para Andalucía. En este 2023 destaca la preponderancia de las autoras, así como algunos títulos inesperados, como el debut del malagueño Salvador Gómez Valdés o el ensayo de Ortiz Nuevo sobre Enrique Morente.

‘Las voces de Adriana’ de Elvira Navarro (Random House)

La onubense (1978), que destacó a nivel internacional con su última novela, La isla de los conejos, será de las más madrugadoras de 2023. En enero verá la luz Las voces de Adriana, una novela “sobre la memoria, la lealtad hacia los mandatos de los ancestros, el carácter cada vez más espectral de nuestro presente y la muerte”, según adelanta la editorial, que gira en torno a los afectos, la lealtad, no siempre voluntaria, hacia los mandatos familiares y sobre la vida que queda tras el duelo.

‘La flor del rayo’ de Juan Manuel Gil (Seix Barral)

Tras consagrarse gracias al premio Biblioteca Breve 2021 con Trigo limpio, el almeriense Juan Manuel Gil (1979) regresa con La flor del rayo. “Esta nueva novela es la alocada investigación de un escritor sobre algunas de las cosas más serias de la vida”, asevera. “Para este narrador, la ficción es una buena, quizá la única, forma de ordenar el amor, la pérdida y la felicidad que le ofrece la propia escritura. El humor, la literatura, el vértigo y un estrafalario método de inspiración son algunos de los ingredientes que conforman La flor del rayo y con los que el autor nos invita a adentrarnos en este divertido juego entre la realidad y la ficción”, indica.

‘Memoria Albina’ de María Alcantarilla (Pre-Textos)

La autora sevillana-gaditana (1983) regresa también en enero a la poesía con Memoria Albina. Un libro que “trata de adentrase en los entresijos de un arquetipo, El loco, cuyas raíces encuentran asiento, no en la concepción generalizada del enfermo mental, sino en la encarnación de la figura de un humanista que trata de mantener a salvo su inocencia”, explica. “El poemario completo, que bien podría ser también un poema río, se desarrolla prácticamente en un mismo contexto, en el que una serie concreta de personajes interacciona con el protagonista haciendo avanzar una suerte de trama (Donde nacen los hombres demenciados también nace la infancia / y el loco reconoce su locura) en la que, no solo se va diluyendo la tercera persona con la que se arranca sino que, además, nos hace partícipes de la necesidad de recordar nuestros orígenes (En el seno del agua seremos infinitos: / el mar es anterior a la existencia).

‘Flores de fuego’ de Victoria León (Fundación Lara)

Otro esperado regreso en verso es el de Victoria León (Sevilla, 1981) con Flores de fuego, que verá la luz en marzo en la colección Vandalia de la Fundación Lara. Escritos entre 2018 y 2022, los poemas de Flores de fuego “parten de una poética y unas concepciones estéticas similares a los de la primera obra de la autora, fundamentadas en el clasicismo y la lengua natural, pero buscan explorar nuevas formas y tonos en un libro dividido en cuatro partes bien diferenciadas que, no obstante, dialogan entre sí o con lecturas de Cioran (a quien se debe la metáfora del título), Lucrecio, Nietzsche, Goethe, Marco Aurelio, Zweig, Keats, Breton, Foscolo o Cernuda con la soledad como gran tema común”, comenta León. “La soledad como destino humano, pero también la soledad como faro desde el que nace e irradia la poesía para iluminarnos y tendernos paradójicos puentes con la vida. Pues de asumir la soledad como postura poética sin renunciar a buscar el alma del mundo en el sentido platónico, necesaria para vivir en plenitud y para crear, trata de fondo todo el libro”, explica.

‘Poesía reunida 1982-2022’ de Aurora Luque (Acantilado)

La flamante Premio Nacional de Poesía 2022 publicará en junio su poesía reunida. En el prólogo del volumen, Josefa Álvarez Valdés subraya que “la de Luque una voz poética poderosa, de indiscutible calidad, cuya profundidad de ideas no está reñida con una elegante dicción. Su poesía ofrece un verso rico en matices que recrea los sentidos, a la par que invita a la intensa vivencia del eros, sin olvidar la reflexión sobre lo inexorable de un destino que puede tan solo asumirse desde la memoria de lo vivido”.

La almeriense-malagueña añade: “Tengo también dos traducciones a la espera: Las Suplicantes de Esquilo, en Vaso Roto, que me ha llevado seis años traducirla. Necesitaba una nueva versión, ya que en estos tiempos los temas que trata (refugiados y violencia contra las mujeres) han ganado en lenguaje y matices (vamos: que ha dejado de ser la obra menor de Esquilo). Y After Sappho, de Selby Wynn Schwartz, con Alianza Editorial, que entrego a finales de febrero y saldrá para las ferias del libro”.

‘La mujer de rojo’ de Ioana Gruia (Sonámbulos)

Aunque tendría que haber salido en 2022, finalmente será en abril cuando llegue a las librerías La mujer de rojo (escenas de una película imaginaria o apuntes de un diario soñado) de la granadina-rumana Ioana Gruia (Bucarest, 1978). “Se trata de un libro híbrido, formado por textos que podrían ser tanto escenas de una película imaginaria como apuntes de un diario soñado, entrelazado con cartas de amor de mis padres y recuerdos ficcionalizados, todo acompañado por fotografías. La mujer de rojo es un libro atravesado por lo que llamo el deseo de una sensualidad pensante”, describe.

“En mis vidas imaginarias y en mis sueños confesables soy actriz”, dice esta escritora, que en 2022 publicó los relatos Las mujeres de Hopper y el ensayo Tocar la piel del tiempo. “Este libro nace del deseo de escribir y en cierto modo fotografiar o documentar con fotografías la película que veo en mi interior, una película que es también un diario soñado, una intimidad a la par verdadera y ficticia, una carta de amor. Hay cartas de amor que nunca escribiré, por eso escribo libros. La mujer de rojo abarca, por decirlo con las espléndidas palabras de Ángeles Mora, algunas ficciones para una autobiografía. A ser posible, busco, en el libro y en la vida, una narratividad sensual y una sensualidad pensante”, asegura.

‘El paisaje lingüístico en Andalucía’, de Lola Pons, ed. (Anexos de Verba/ Archiletras)

“En 2023 saldrán tanto en versión monográfico científico como en versión divulgativa los resultados del proyecto de investigación que he dirigido sobre paisaje lingüístico andaluz”, comenta la catedrática sevillana-barcelonesa (1976), que este año publicó también El español es un mundo. “El proyecto recopila en imágenes (unas 5000 fotografías ya parcialmente disponibles en la web paisajelinguistico.es) las lenguas distintas del español que se pueden leer en lugares públicos andaluces, desde el inglés turístico al chino de los bazares o el árabe de los migrantes. La versión científica verá la luz en junio en Anexos de Verba, un dosier monográfico titulado Andalucía como territorio lingüístico sale en la revista Andalucía en la Historia en primavera, y la versión divulgativa, si todo va bien, será publicado en Archiletras”, dice.

‘La menuda’ de Lara Moreno e Ilu Ros (Páginas de Espuma)

La sevillana Lara Moreno (1978), que en 2022 lanzó la novela La ciudad, publicará próximamente el relato ilustrado La menuda con imágenes firmadas por la artista murciana Ilu Ros. “La Menuda, embutida en un abrigo verde, viene de algún lugar ignoto y es acogida en la ciudad por Remo y Tilo, dos jóvenes que viven entre libros y consignas”, adelanta la novelista. “Espectadora de un mundo en triste bascular, analiza nuestras costumbres y nuestras carencias en un monólogo tierno, irónico y agudo”, apunta.

‘Chatarra’ (edición conmemorativa) de Daniel Ruiz García (El Paseo)

“En 2023 se cumplen 25 años desde que publiqué mi primera novela, y realmente desde que me convertí en escritor”, recuerda el escritor Daniel Ruiz García (Sevilla, 1976). “Fue una novela temprana, que escribí con 20 años y vi publicada con 21, a resultas de un premio literario universitario. Me apetecía mucho rescatarla ahora, ya que cumple 25 años y, aunque tuvo una reedición, es inencontrable. He querido ir un paso más allá, de forma que será una edición ilustrada, pero con ilustraciones dibujadas por mí. De este modo, mato también un gusanillo que tenía desde hace mucho, que es el del dibujo ya que dibujo desde muy pequeño, pero más allá de encargos puntuales nunca me había atrevido a mostrarlos con mi firma. Creo que será un libro muy especial, desde luego el más personal que haya publicado, por ser el primero que escribí y por la forma en que volverá a nacer”, sostiene.

‘Carne en pijama’, de Ana Mushell y Ricardo Moya (Espasa)

La ilustradora jerezana Ana Müshell (1989) se alía con el escritor Ricardo Moya –creador y director del popular podcast El sentido de la birra– en una obra inclasificable. “Carne en pijama tiene de todo menos carne y pijamas: hay un lémur viendo cine clásico, alguien que rompe una mesa de ping pong con una guitarra, niños jugando con huesos humanos en un arenero... Y yo he tenido la suerte y el placer de dibujar todo esto, lo que Ricardo Moya necesitaba para contar su historia: la búsqueda incesante por la música, la suya propia. Ha sido y es una inmensa y divertida aventura”, explica la artista.

‘Ciudad libertad’, de Salvador Gómez Valdés (Renacimiento)

El periodista malagueño (1957) se estrena como novelista con esta historia, la peripecia de un joven universitario de provincias que se marcha a estudiar a Madrid en los agitados años de 1974 a 1979. “Sí, es mi debut como novelista”, comenta Gómez Valdés. “Aunque he publicado un ensayo (El lugar de la cultura en la programación televisiva, Cátedra 2020) y un libro de poemas (Herencia, La Fea Burguesía 2022). Se trata de una obra de ficción, pero tiene mucho que ver conmigo, con mi experiencia personal en el Madrid de aquellos años, que sentía como un lugar fascinante lleno de posibilidades. Creo que quien conozca mi faceta en televisión se sorprenderá de la comicidad de algunas situaciones y las contradicciones del personaje principal”, asegura.

‘El impulso del riesgo’ de José Luis Ortiz Nuevo (Athenaica)

El gran gestor y divulgador del flamenco Ortiz Nuevo (Archidona, 1948) publica por fin su esperado libro sobre Enrique Morente. “Es una conversación entre nosotros, en los años en que tuvimos una amistad más estrecha y nos veíaos en Madrid, desde 1969 hasta que me vine para Sevilla, en 1976”, explica él mismo. “El impulso del riesgo lo he escrito como una crónica sentimental y periodística de esos años vistos desde ahora, apoyado en mucha prensa del momento, lo que en parte ha retrasado mucho el proceso. Queda material para un libro que sería cronológicamente anterior, Enrique el Granaíno, que abarcaría desde su primera actuación pública en el 64 hasta el 69; y al menos otro posterior, pero con la edad que uno tiene, no sé si me dará lugar”, indica.

Estos títulos no pasarán desapercibidos en los anaqueles de novedades de las librerías andaluzas junto a lo nuevo del cordobés Joaquín Pérez Azaústre, El querido hermano, la novela sobre Manuel Machado, que se alzó con el último premio Málaga, los versos de la Suite irlandesa del melillense-sevillano Antonio Rivero Taravillo, el nuevo poemario de la malagueña Isabel Bono o el tercer y último volumen de las Prosas completas de Pablo García Baena, que verán la luz en Vandalia, entre otros.