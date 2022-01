22 para el 22: los títulos andaluces que aterrizan este año en las librerías

Después del shock inicial de la Covid-19, dos años de pandemia han dado para mucho encierro y concentración, lo que se traduce en un verdadero boom de novedades. En este 2022, además de los consabidos lanzamientos de novelas y poemarios –con algunos tan esperados como los de Sara Mesa, Lara Moreno o Felipe Benítez Reyes–, se detecta un auge de la no ficción. Entre los ensayos que verán la luz en los próximos meses, caben destacar algunos tan interesantes como los que prometen Ilya U. Topper, Juan José Téllez, Lola Pons, Vicente Luis Mora o Fran G. Matute. Pero hay mucho más. Aquí 22 muestras (y algunas más) de lo que está por salir de imprenta en el año que comienza:

1. José Luis Ordóñez, ‘El sintonizador’

El más madrugador este año ha sido el periodista y escritor sevillano José Luis Ordóñez, que tras su libro de relatos Exorcismos y novelas como Los desertores de Oxford Street regresa a las librerías todavía engalanadas con motivos navideños con una nueva ficción de tema sorprendente, titulada El sintonizador (Algaida): “Es, entre otras cosas, una historia de misterio que se mueve entre dos épocas: el Madrid de Mariano José de Larra y la actualidad; está vista a través de un octogenario escritor de bestsellers”, adelanta.

2. Esther García Llovet, ‘Spanish Beauty’

La autora malagueña también es novedad este enero con Spanish Beauty (Anagrama), “una novela negra sobre el Benidorm más desconocido, una novela sobre una policía corrupta que busca a su padre y se mete en camisa de once mil varas”, adelanta. “Se me ocurrió cuando fui a Benidorm a hacer un reportaje sobre la gente que vive en los pisos más altos de los rascacielos, y entonces me fascinó ese contraste tan raro entre el horizonte del mar y lo vertical de la ciudad. Me impresiona la fauna de gente, el cruce de nacionalidades, algo que he reflejado en la novela porque todos son ingleses (mafiososo, dueños de billares, policías, rateros). Es una novela que bien podría ser una película sobre el pelotazo a baja escala y a gran escala que es España entera, también”.

3. Antonio Rivero Taravillo, ‘1922’

También propone su propio viaje en el tiempo Antonio Rivero Taravillo, escritor y traductor melillense afincado en Sevilla, que con 1922 (Pre-Textos) propone también un viaje en el tiempo con protagonistas igualmente literarios: “1922 recoge los sobresalientes acontecimientos literarios que acaecieron ese año. De forma novelada, es la crónica fehaciente del París en el que en enero de 1922 se reunieron para comer Eliot, Joyce y Pound en casa de este, y que se cerró, en diciembre también siendo Pound anfitrión, con una cena que congregó a Yeats y Joyce. En este marco temporal se narran la publicación de Ulises y La tierra baldía, los comienzos de Hemingway y los albores del surrealismo, además del encuentro de Joyce con Picasso o Proust, muerto ese otoño. La galería de personajes es impresionante, de Sylvia Beach a Cocteau, de Gertrude Stein a Wyndham Lewis”, comenta. En librerías el 26 de enero, una semana, una semana antes del centenario del Ulises.

4. Susana Martín Gijón, ‘Planeta’

La escritora sevillana regresa el día 27 de este mes de enero con nueva novela en Alfaguara. Una nueva entrega de la saga de la inspectora Camino Vargas, ambientada en “una ciudad en alerta máxima por las condiciones climáticas y devastada por unas lluvias torrenciales que han dejado varios desaparecidos”, en la que aparece el cadáver de una mujer con los pies cercenados. “El asesino apodado el Animalista podría seguir vivo y no estaría actuando solo”.

5. Isabel Bono, ‘Los secundarios’

Tras dar su gran salto como narradora con su Diario del asco, la poeta malagueña Isabel Bono vuelve a la narrativa con Los secundarios (Tusquets), que explica así: “Cuando estaba acabando Diario del asco en junio de 2019, noté interferencias de dos personas hablando y yo, que soy mu bien mandá, me puse a tomar nota de lo que decían. Al cabo de unas páginas supe que eran Rubén y Amalia, secundarios de la novela, y como este año ha sido regulero mi manera de no estar es escribir –escribir es estar en otro lugar, ya sabes– salió esta historia de dos excuñados que se reencuentran y descubren que son vecinos. Primero por separado y después juntos, intentan poner en orden sus recuerdos y encontrar sentido a lo que han sido sus vidas hasta ese día”.

6. Eva Díaz Pérez, ‘El sueño del gramático’

La novelista y actual directora del Centro Andaluz de las Letras vuelve a publicar con la Fundación José Manuel Lara de la mano de El sueño del gramático, que “aborda la aventura intelectual de Antonio de Nebrija desde su estancia en la Italia del Renacimiento a la guerra que planteó contra los bárbaros en la Universidad de Salamanca. Su historia la cuenta su hija Francisca de Nebrija, que lo sustituyó en la cátedra de Retórica de la Universidad de Alcalá de Henares”, explica.

7. Daniel Blanco Parra, ‘La niña santa’

Onubense de Moguer, Daniel Blanco Parra sacará nueva novela en abril, La niña santa (Algaida), cuyo argumento resume así: “En 1937, la familia de Consuelito se refugia de los bombardeos debajo de la cama de matrimonio. En mitad del peligro, Consuelito, de 4 años, corre hacia la calle, los demás la siguen y, justo en ese momento, una bomba destroza el dormitorio en el que estaban escondidos hasta hacía treinta segundos. La familia interpreta su salvación como un milagro y decide vestir a la niña con el hábito de la Inmaculada Concepción hasta los 18 años. Empiezan a conocerla, a partir de ahí, como la niña santa. Es una novela costumbrista sobre la identidad, sobre el peso de la infancia, sobre lo terrenal y lo divino, sobre eso tan difícil de ser humana”, comenta.

8. Antonio Tocornal, ‘Malasanta’

El gaditano de San Fernando, afincado en Mallorca, obtuvo con esta obra el XLI Premio de Novela Felipe Trigo, que verá la luz este año en la Fundación José Manuel Lara. Narra la historia de la chica que da nombre a la novela, nacida en un prostíbulo en el que ejerce su madre. “Seis instantáneas de la vida de Malasanta, a las edades de 5, 15, 25, 35, 45 y 55 años. Malasanta es una mujer y son seis, y cada una de ellas es la consecuencia de las anteriores”, comenta el escritor.

9. Hipólito G. Navarro. ‘El mueble inquieto’

Aunque se prodiga poco, el onubense Hipólito G. Navarro logra que cada nuevo título suyo sea un acontecimiento. “Salió hace un par de meses en Argentina una antología personal con 30 cuentos, Tantas veces huérfano, en la editorial Contexto, de la provincia de El Chaco, en la capital, Resistencia. La Asociación Cultural Iberoamericana, de Huelva, distribuirá ejemplares aquí en unas semanas. Y también en unas semanas saldrá un cuento largo, El mueble inquieto, en una de esas ediciones gigantes de Pedro Tabernero, con prólogo de Eduardo Mendoza y 40 ilustraciones muy guapas del pintor catalán Jordi Garriga”.

10. Ilya U. Topper, ‘Marca registrada’

El escritor gaditano-almeriense afincado en Estambul sorprende con un ensayo que verá la luz este año con el título -probablemente definitivo- de Dios, marca registrada (Hoja de Lata). “La inmigración desde países musulmanes ha puesto a Europa ante un espejo de su propio pasado: la cuestión de cómo integrar a una población cuya religión aparece como distinta a la de la mayoría ha suscitado conceptos como multiculturalismo, que se ha convertido en un mercado de identidades cada vez más comercial, pero también ha vuelto a plantear la cuestión de qué lugar debe tener la religión, cualquier religión, también el cristianismo, en la vida política y pública. Al final resultará que el único valor que puede salvar Europa no del islam sino de sus propios demonios es el laicismo”.

11. José Manuel García Gil, ‘La vida que hubo en Marte’

La dialéctica entre la memoria íntima y un presente que se antoja, todavía, el reino de lo posible, articula La vida que hubo en Marte (Renacimiento), el nuevo poemario del gaditano José Manuel García Gil. “Una poesía de lo cotidiano que no renuncia al asombro, hecha de lecturas y fetiches, fotografías borrosas y deseos pospuestos”, pero sobre todo en una voz de plena madurez que se empeña en “seguir nombrando el mundo como un modo de salvarse en medio de la tormenta”.

12. Gema Estudillo. ‘Estos ojos que ven’

Cuatro años le ha llevado a la gaditana Gema Estudillo culminar su nuevo poemario, Estos ojos que ven (Garvm), que saldrá de imprenta en febrero con un prólogo de Lola Andrés. “Es prácticamente el testimonio o las impresiones sobre el proceso lento de la pérdida de un ser querido. La toma de conciencia de la desaparición física y espiritual de mi padre con su enfermedad. Un alegato a la conciencia”, anuncia la autora.

13. Eduardo Cruz Acillona, ‘No eres tú, soy yo’

El escritor multigénero de Miranda de Ebro afincado en Sevilla publicará esta primavera No eres tú, soy yo (El Envés). “Se trata de un libro que mezcla guiones de cortos y relatos”, explica. “El origen del libro es un relato de Amparo Navarro del que hago una versión en guión y luego le doy la réplica en relato. A partir de ahí, le paso cuatro guiones más a Amparo para que sea ella quien les dé la réplica. Por último, ella escribe un relato más y yo hago la precuña del mismo en guión. En total, seis guiones y seis relatos. Susceptibles de convertir todo en guion para una serie. Todos los guiones tienen como trasfondo las relaciones de pareja. En muchos sentidos”.

14. Vicente Luis Mora, ‘Circular 22’

El escritor y crítico cordobés, que en 2021 logró un notable éxito para su novela Centroeuropa, sacará este año “un volumen de aforismos en una nueva editorial independiente -no sé si puedo decir su nombre todavía- y, sobre todo, aparecerá en Galaxia Gutenberg el cierre de mi proyecto Circular, después de casi un cuarto de siglo de escritura: Circular 22. De esto último no sé la fecha exacta todavía, supongo que en septiembre”.

15. Sara Mesa, ‘La familia’

Después de publicar este año su relato Perrita country, esta sevillana de adopción volverá este año al relato corto con un nuevo libro que presumiblemente verá la luz en otoño en Anagrama. “Lo llamo libro porque no sé muy bien cómo clasificarlo”, dice ella misma. “Diría que es un libro de cuentos, pero están protagonizados por los miembros de una misma familia en distintos momentos de su historia, así que la unidad del conjunto es muy fuerte, y podría considerarse también una novela en estampas. Qué sé yo”.

16. Juan José Téllez, ‘Las otras arboledas’

El algecireño publicará en El Boletín un libro que, afirma él mismo, “incluirá algunas entrevistas que mantuve con Alberti, recuerdos personales, artículos y conferencias, así como mis periplos por las casas albertianas, de El Totoral a Roma. No tuve una relación muy estrecha con Alberti, pero lo frecuenté, y también incluiré vivencias de personas que estuvieron cerca de él. El título es susceptible de cambios, pero la idea es esa”.

17. Guillermo Busutil, ‘Papiroflexia’

Por su parte, el granadino afincado en Granada, último Premio Nacional de Periodismo Cultural, regresará a los anaqueles de novedades con un nuevo libro en Fórcola. “Un rendido homenaje al mundo del libro y la lectura, a los libros y lecturas que nos constituyen, a los escritores que iluminan nuestras horas de lectura, a las bibliotecas de nuestras vidas (públicas y personales) y a los libreros, eternos aliados y cómplices de nuestro vicio de leer”. El libro irá prologado por la escritora Nuria Barrios, reciente premio Málaga de Ensayo.

18. Andrés González Barba, ‘La muerte de Patrick O'Connelly’

“En marzo publico nueva novela con Algaida”, anuncia el periodista y escritor sevillano. “Una trama policíaca que tiene que ver con la misteriosa desaparición de Agatha Christie en diciembre de 1926. Es un homenaje a la gran reina del misterio y del crimen, que desvelará muchas cosas desconocidas para el gran público de esta gran escritora”.

19. Ioana Gruia, ‘La mujer de rojo’

La poeta granadino-rumana, que este año ha logrado una notable acogida para su poemario La luz que enciende el cuerpo, ya tiene preparado nuevo título para este 2022: “En mi vida imaginarias soy actriz. Este libro de textos híbridos nace del deseo de escribir y en cierto modo fotografiar o documentar con fotografías la película que veo en mi interior, una película que es también un diario soñado, una intimidad a la par verdadera y ficticia, una carta de amor. Hay cartas de amor que nunca escribiré, por eso escribo libros”.

20. Felipe Benítez Reyes, ‘Los cuentos’

El escritor roteño no para: tras publicar en diciembre pasado un nuevo poemario, Un mentido color, este año reeditará su primer poemario, La propiedad del paraíso, en el sello El Paseo, y en otoño reunirá todos sus cuentos en un solo volumen, en Renacimiento. ¿Su título? “Creo que optaré por algo muy neutro. Los relatos. A lo bestia”, asegura.

21. Lara Moreno, ‘La ciudad’

La editorial Lumen sacará a mediados de año lo nuevo de la autora sevillana, que se desarrolla “en un edificio del barrio de La Latina, en el centro de Madrid, donde confluyen las vidas de tres mujeres”, adelanta. “La novela cuenta la vida de estas tres mujeres, sus pasados y un presente lleno de violencias, que levanta entre ellas muros invisibles”.

22. Lola Pons, 'Diálogo de la lengua'

Tras convertirse en una inesperada superventas con sus libros El árbol de la lengua y Una lengua muy muy larga, la catedrática de la Universidad de Sevilla saca en mayo su edición del Diálogo de la lengua de Juan Valdés en la Biblioteca Clásica de la RAE, “con fijación del texto, intro y notas, y nuevo stemma, porque he localizado un manuscrito nuevo del texto”, anuncia. Y es muy probable que vea la luz, también, una nueva recopilación de sus artículos.

Y esto es solo el principio: entre otros nuevos títulos todavía por concretar, los lectores esperan nuevas novelas del sevillano Isaac Rosa, un nuevo poemario de la gaditana Mercedes Escolano y otro del onubense Juan Cobos Wilkins, la poesía reunida de la almeriense Aurora Luque y el esperado ensayo de Fran G. Matute Esta vez venimos a golpear. Vanguardismos, psicodelias y subversiones varias en la Sevilla contracultural (1965-1968), así como una biografía de Quico Rivas escrita por el mismo autor. Y a título póstumo (pero con una literatura siempre viva), dos nuevos títulos del ecijano Carlos Pérez Merinero: el poemario de 1976 Tópica, y La suerte esquiva, un diario de tres meses de 2006.