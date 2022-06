Vox vuelve a usar una canción del rapero sevillano Beret sin su permiso

“¿Han vuelto a hacerlo?”. Al teléfono, el mánager de Beret, Andrea Momigliano, de la agencia Urbania Events, se sorprende con la llamada de elDiario.es. Lo siento, una popular canción del rapero sevillano, circula por las calles de la capital hispalense a través de la megafonía que difunden los vehículos de propaganda electoral de Vox. “Ya hace tres o cuatro años Beret manifestó que no quería que su música fuera utilizada por ningún partido político. Parece que no le han hecho ningún caso”, agrega Momigliano.

En efecto, ya en los comicios de abril de 2019 el partido de Santiago Abascal se valió del trabajo de Beret para crear una sintonía con fines electoralistas. La reacción del artista fue inmediata, denunciando en redes que “Vox ha vuelto a utilizar mi canción Lo siento para fines electorales. Si lo escucháis en vuestra ciudad, que sepáis que yo no he dado ningún permiso. Gracias”. Con anterioridad, en su cuenta oficial de Twitter (con más de 332.000 seguidores) había compartido un vídeo en el que uno de los citados vehículos difundía la versión. El músico lo hizo acompañar de este mensaje: “POR FAVOR @vox_es NO UTILICÉIS MI MÚSICA PARA ESTO, GRACIAS (el coche verde promocional de vox por las calles haciendo sonar la canción)”.

Estos mensajes recibieron un amplio apoyo por parte de los seguidores del sevillano, que le animaban a denunciar y deploraban el uso indebido de esta música. De paso, acusaban a Vox de sumar a su escaso compromiso por la cultura un olímpico desprecio por la propiedad intelectual.

PORFAVOR @vox_es NO UTILICÉIS MI MÚSICA PARA ESTO, GRACIAS (el coche verde promocional de vox por las calles haciendo sonar la canción) pic.twitter.com/2SlZ6KLGPJ — Beret (@JavierBeret) 17 de abril de 2019

Pero no todo fueron aplausos y gestos de respaldo para Beret. Según Momigliano, el rapero también fue “objeto de insultos y amenazas por parte de algunos simpatizantes de este partido”, asegura. “En todo caso, las acciones legales corresponderían a su discográfica, Warner”. Este periódico ha pedido su versión a Vox sin obtener respuesta y ha intentado contactar con las oficinas de Warner Music Spain, sin éxito hasta el momento, pero tampoco hay constancia de que la poderosa compañía haya movido ficha en este sentido.

Llueve sobre mojado

Fuentes de la Sociedad General de Autores (SGAE) consultadas por elDiario.es comentan que en estos casos se apela a la llamada sincronización, en virtud de la cual los posibles usuarios de un tema tienen que contactar para el permiso correspondiente con el sello discográfico o editorial en cada caso, sin que la SGAE intervenga en modo alguno.

El asunto llueve sobre mojado, toda vez que no es la primera vez que Vox utiliza canciones para sus fines partidistas sin permiso de los creadores, como sucedió con el colombiano Juanes y su célebre A Dios le pido –transformada en A Vox le pido–, o el no menos popular Malamente de la cantante catalana Rosalía, utilizada en un acto de partido en Málaga.

Especialmente reseñable es el caso del cantante Coque Malla, cuyo tema No puedo vivir sin ti fue utilizado en el acto celebrado por Abascal en 2019 en Vistalegre ante 100.000 personas. El músico aseguró entonces que “igual han metido un poco la pata” los encargados de escoger la música del partido, ya que la letra alude “a una relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja”, dijo en su cuenta de Facebook. Y dirigiéndose a Vox, añadió: “Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo, que un partido de derechas, apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual”.