El choque de dos trenes en Málaga se salda con 13 pasajeros heridos leves

La colisión en Málaga entre dos trenes en los que viajaban 253 pasajeros se ha saldado con 13 personas heridas de carácter leve, tres de ellas menores. El suceso ha tenido lugar en término del municipio de Álora, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El incidente tuvo lugar minutos después de las 21.30 horas de este sábado en la estación de El Chorro. El Teléfono 112 recibió numerosas llamadas que informaban de un choque entre dos trenes de media distancia que cubrían las líneas Sevilla-Málaga y Málaga-Sevilla. En el suceso intervinieron efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial (CPB) de Málaga, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de Cruz Roja, de Adif, de Protección Civil de Álora y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Tal y como ha explicado el Consorcio de Bomberos de Málaga, los trenes circulaban a baja velocidad cuando se ha producido un choque entre ellos, lo que ha obligado a evacuar a un centenar de personas de uno de los vehículos, mientras que del otro se decidió inicialmente que permanecieran en el interior de los vagones al no haber daños aparentes. Los pasajeros fueron trasladados a la estación cercana. Al margen, se ha producido un vertido de gasoil.

Como consecuencia del siniestro, 13 personas, tres de ellas menores, sufrieron lesiones leves y fueron atendidos por los servicios sanitarios, y dos de ellas fueron trasladadas al hospital Valle del Guadalhorce. También asistieron en el lugar del accidente a varios pasajeros con crisis nerviosas.

Cuantiosos daños en los trenes

Fuentes de Adif, que activó su Plan de Actuación de Emergencia, han informado de que en el tren de la línea Málaga-Sevilla viajaban 153 personas y en el de Sevilla-Málaga iban 100 pasajeros. Todos fueron evacuados en trenes de Cercanías hacia Málaga.

Asimismo, según han precisado desde el 112, Adif también indicó que solo el último vagón de uno de los trenes, en el que no había pasajeros, descarriló y volcó parcialmente. Personal de Adif y mecánicos permanecen en el lugar del siniestro trabajando en la reparación de los trenes, que han sufrido cuantiosos daños.

El suceso ha tenido una inmediata ramificación política, porque el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado la “negligencia temeraria” del Gobierno central con la gestión de los servicios ferroviarios y ha pedido explicaciones “urgentes” al ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE). “No se puede poner en riesgo la vida de cientos, miles de personas, de la forma en que se está haciendo. No hay prácticamente ningún día en el que no tengamos alguna incidencia, avería, descarrilamiento, cancelaciones técnicas de los servicios de Cercanías, de Media Distancia y de AVE, y todo se debe a la dejadez y abandono del Gobierno, que no se toma en serio su responsabilidad”, ha manifestado Carmona en un comunicado emitido de madrugada.

El PP denuncia el “abandono absoluto” del Gobierno

El secretario general de los populares malagueños ha incidido en el “abandono absoluto” que, a su juicio, ha caracterizado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos cinco años en la provincia de Málaga, y ha añadido que esa “dejadez inversora mucho nos tememos que es extrapolable a toda la red de ferrocarriles en nuestro país”.

“Lo que antes era un servicio modélico, un orgullo para nuestro país, ahora se ha convertido en una gran vergüenza y un gran peligro, y todo porque el PSOE ha colocado en Renfe, en Adif y en el Ministerio a personas sin capacidad ni solvencia. Esto es lo que pasa cuando se ponen ministros por cuotas territoriales o para devolverles el favor por el circo montado en el Congreso”, ha subrayado Carmona.

De igual modo, el dirigente popular ha recordado también que los trabajadores de los talleres malagueños de Los Prados, “que dependen de Renfe, han denunciado que no tienen material, recambios ni personal suficiente para hacer su trabajo, alertando sobre la peligrosidad para los trenes de Cercanías y Media Distancia”. “El problema es gravísimo y el PP va a llevar este asunto al Congreso de los Diputados y a todas las instituciones hasta que el PSOE empiece a tomarse la gestión de los ferrocarriles como lo que es, algo muy serio”, ha concluido.