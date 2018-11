Más de 160 mujeres firman un manifiesto feminista de apoyo a Susana Díaz como "garante" del avance de la igualdad

Manifiesto feminista de apoyo a Susana Díaz

La lucha feminista ha sido y es la única lucha pacífica de la historia de la humanidad. Llevamos tres siglos luchando para que las mujeres ocupen en igualdad los distintos ámbitos de la sociedad, especialmente el poder, también para cambiarlo.



En Andalucía, llevamos años luchando y hemos conseguido que una mujer, Susana Díaz, presida nuestra comunidad. Con ella al frente de Andalucía organismos internacionales como Naciones Unidas han reconocido el esfuerzo realizado incluso durante la crisis, en el mantenimiento de las políticas y los presupuestos sensibles al género. Hemos conseguido que Andalucía fuera la única administración autonómica y estatal en España que no disminuyera el presupuesto para políticas específicas de igualdad y que las partidas presupuestarias que de manera transversal tienen un impacto positivo para avanzar en la igualdad de género representen casi el 74% del total del presupuesto andaluz.



Susana Díaz ha potenciado que Andalucía se sitúe actualmente en la vanguardia de la lucha por la igualdad con la modificación de la ley contra la violencia de género, que amplía el concepto de violencia machista más allá del ámbito de la pareja y que garantiza la formación permanente de profesionales, manteniendo y reforzando la protección y la atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijas e hijos, también víctimas.



Plenamente consciente de que la violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad, se ha impulsado también la modificación de la Ley para la promoción de la Igualdad de Género, adaptándola a las nuevas realidades, potenciando la coeducación como herramienta de cambio, potenciando la igualdad salarial y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la tareas de cuidado y dotando a la administración autonómica de mayor capacidad de actuación ante la desigualdad y la discriminación de género, a través de la capacidad sancionadora. En Andalucía, la discriminación por razón de género ya no saldrá gratis.



A pesar de estos avances, aún queda mucho camino por recorrer y necesitamos al frente del gobierno andaluz una persona comprometida para lograr que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Hay retos importantes que no se pueden demorar por más tiempo, como la elaboración de una Ley contra la Trata y la Explotación Sexual para abolir esta forma de esclavitud que no para de crecer; así como la elaboración de un Plan contra la Desigualdad Salarial.



Por todo ello, las personas que nos adherimos a este manifiesto queremos expresar nuestro apoyo a Susana Díaz como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía como principal garante del avance de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en Andalucía.