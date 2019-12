Sevilla acuerda prohibir nuevas casas de apuestas en un año e iniciar la nueva norma que limita su ubicación

El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado el inicio del expediente para la modificación del Plan de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) que afectará a la ubicación de las casas de apuestas con el objetivo de limitar su proliferación, especialmente en las zonas cercanas a los centros educativos y en zonas de transformación social.

Esta iniciativa, que será llevada al Pleno municipal del día 19, recoge la prohibición de apertura de nuevos establecimientos o la ampliación de los ya existentes durante un año, como medida cautelar, con el objetivo de que dé tiempo a desarrollarse la nueva normativa al respecto, tal como ha informado en rueda de prensa el concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz.

Así, explica que en la ciudad hay actualmente unas 80 casas de apuestas, habiéndose concedido 51 licencias en los últimos cinco años, ya que cumplen con la normativa actual. Muñoz, tras recordar que la competencia sobre la regulación del juego es de la Junta de Andalucía, plantea acotar su proliferación apelando a la protección de la salud ante el aumento de la ludopatía entre jóvenes y colectivos con rentas más bajas y de zonas periféricas o degradadas.

De hecho, en el informe del área de Salud municipal, que avala este cambio, se califica de "preocupante" que un 11,8 por ciento de los jóvenes use máquinas tragaperras, mientras que supera el 14 por ciento quienes acuden a salones de juego y casas de apuesta.

Muñoz explica que la nueva regulación hispalense, que sigue los pasos de otras ciudades como Barcelona, Pamplona o Alcalá de Guadaíra, contará con la participación de la ciudadanía para su definición final. Así, se trata de evitar la concentración de casas de apuestas que ya se dan en zonas de la periferia, Nervión o Los Remedios; proteger las zonas educativas y de centros donde haya menores; además de realizar esfuerzos de regulación en áreas como Amate, Palmete, Padre Pío, Polígono Sur y Polígono Norte o El Cerezo.

Todo ello se complementa además con la modificación de la ordenanza de publicidad de la ciudad, que se prevé que sea aprobada por el Pleno en la sesión de enero o febrero, donde se restringe la capacidad de promocionarse de esos establecimientos.

En este marco, ha pedido a la Junta de Andalucía, en base a la moción ya aprobada en esta línea en el Pleno, que "haga los deberes con el desarrollo de una regulación más exigente". El socialista insta a que, de modo paralelo al trabajo que realizará el Consistorio, se regule "de manera más estricta un fenómeno del que no es deseable su ubicación".

PIDE A PP EXPLICAR "SUS INTERESES" EN LAS CASAS DE APUESTAS

Al hilo de ello, Muñoz ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP instara al gobierno local en el Pleno a que este asunto sobre las casas de apuesta "no se llevara al Plenario sino a la Gerencia de Urbanismo, donde lo aprobarían". Sin embargo, "no ha sido así" pese a que no se ha abordado el contenido sino el arranque del proceso, advierte, incidiendo en que en la Junta de Andalucía "tampoco votó el PP a favor".

El responsable municipal no cree que esto sea "casualidad" y se pregunta por cuáles son los intereses de los populares y de su portavoz municipal, Beltrán Pérez, en las casas de apuestas. "Muestro mi asombro y perplejidad por que no lo apoyen después de lo que habían sostenido", insiste.

Manifiesta que se trata de una regulación compleja, por lo que aboga por tener el mayor respaldo posible "en favor de los ciudadanos". "Si alguien tiene otros intereses, que el PP y Pérez lo expliquen", sentencia.