La Casa de las Mujeres de Sevilla, el proyecto que quiere unir al movimiento feminista de la ciudad

El movimiento feminista de Sevilla está cada día más cerca de ver cumplir una de sus reivindicaciones históricas: tener un espacio propio como punto de encuentro y de escucha. El proyecto de La Casa de las Mujeres va a estar ubicado en la antigua Casa Mallén del distrito de Nervión, y está en proceso previo de estudio para su futura rehabilitación. El edificio regionalista cuenta con 1.336 metros y con una partida propia dentro de los presupuestos municipales dotada de un millón de euros para los inicios de los proyectos y estudios propios.

Teresa García, Directora General de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, explica que la iniciativa ha partido de un grupo motor de mujeres que tiene como objetivo “abrir un proceso de participación en el que el tejido asociativo de la ciudad aporte las ideas que quieran ver reflejadas en él”. Este equipo está formado por diversas integrantes del Consejo municipal de la Mujer; de las unidades de género de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide; del mundo de la política y de otras entidades. Sin embargo, el proyecto no está exento de polémica, pues no todas las asociaciones de mujeres de la capital hispalense se han visto representadas en el proceso del que la Directora General de Igualdad habla.

La clave, el sistema de participación

Charo Luque, portavoz del Movimiento 8M de Sevilla, asegura que no se ha contado con todas las organizaciones que forman el movimiento feminista de la ciudad: “Hacer una encuesta a través de la página web del Ayuntamiento no es lo que nosotras entendemos por un proceso participativo. Si el centro se va a crear para realizar actos institucionales no nos interesa; si se va a ofrecer como un espacio donde tengan cabida todas las asociaciones de mujeres que forman el tejido asociativo, sí. En el sistema de participación y coordinación con las organizaciones es donde reside la diferencia”.

Respecto a esto último, que menciona la portavoz del Movimiento 8M de Sevilla, la norma para organizar y gestionar el espacio, Teresa García comparte la intención de seguir un sistema mixto de cogobernanza entre las asociaciones y el Consistorio: “Queremos que sea económicamente sostenible, pero también que vaya más allá de lo municipal, por eso creemos que es el mejor método”. Ante este asunto, Eva María Moreno Lago, profesora e investigadora de la Universidad de Sevilla que contribuye al proyecto, cree que la ciudad tiene “un tejido asociativo muy amplio y que eso supone algo muy bueno que hay que potenciar porque cada asociación ofrece una realidad diferente. Por esta razón es necesaria la escucha activa y real durante todo el proyecto”.

Formación, ocio y cultura

Con relación a las diferentes actividades que la Casa de las Mujeres quiere albergar, Carmen Torres, Vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres de Sevilla, piensa que deben orientarse a acciones de formación, de ocio y de cultura: “Tienen que fomentar la creación de un lugar inclusivo y común para el conocimiento de todas las mujeres”. Sumada a esta idea, Kechu Aramburu, presidenta del Fórum de Política Feminista, añade que lo ideal sería convertir este espacio en un cobijo de “saberes populares de todas las sevillanas que representaran el gran mestizaje cultural, de género y de clase que existe en la ciudad”. Por su parte, la Directora General de Igualdad agrega el anhelo de convertir el lugar en un centro de investigación de Estudios de Género y referenciarlo en el ámbito europeo, con la aspiración de atraer a estudiantes Erasmus en un futuro.

A pesar de las diferencias, todas coinciden en la esperanza de que este lugar se convierta en un verdadero punto de encuentro y de escucha en la capital hispalense. Mientras tanto, la Casa de las Mujeres de Sevilla sigue adelante con la vista puesta en abrir sus puertas a finales de este mismo año.