“Que se cuelguen los balcones”: el barrio de los Remedios se llena de letras de sevillanas para la Feria

“Vámonos pa la feria, cariño mío”, “Cantaban a la virgen, poemas”, “Mírala cara a cara”, “A mí me gusta el flamenco”, “El amor es un viento”. Los vecinos de Los Remedios llevan días calentando para la Feria de Sevilla. Los balcones del barrio se han llenado de color este año con letras de sevillanas. “Un acierto”, “original”, “anima un montón” son algunos de los comentarios que se escuchan estos días en el entorno de la Calle Asunción.

Porque es verdad que cada mes de abril, el barrio de los Remedios emana una alegría especial. Todos los años, vecinos y visitantes esperan ansiosos la llegada de uno de los eventos más populares de la ciudad, la Feria de Sevilla. Pero este año se cumplen 50 desde su traslado del Prado de San Sebastián a Los Remedios. Por eso, la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Centro Asunción Los Remedios de Sevilla y Cruzcampo han querido sumar su granito de arena para llenar el barrio de un colorido con la colocación de banderolas con sevillanas y frases típicas de la feria.

La iniciativa, que mayoritariamente ha sido aceptada y acogida de buena mano por los vecinos, ha atraído al barrio una gran afluencia de visitas. Estas han contribuido a que la iniciativa tenga una mayor difusión, compartiendo numerosas fotos en redes sociales.

Letras de sevillanas, ad hoc

Desde la Asociación de Comerciantes llevaban meses pensando de qué forma podrían celebrar el aniversario de estos 50 años de manera “bonita y original”, cuenta Juan Carlos Ramos, propietario de la popular empresa de calcetines 'Pepe Pinreles'. Él, con ayuda de la financiación de los otros propietarios de la Asociación, decidió elaborar el diseño de las banderolas que posteriormente repartirían gratis entre los vecinos de las principales calles de barrio. Este diseño consistía en colocar frases de las sevillanas populares sobre distintos estampados típicos de la feria.

El éxito de la iniciativa ha sido tal que muchos comerciantes nuevos del barrio han decidido afiliarse a la Asociación para poder sumarse a la campaña. Esto ha permitido aumentar el número de banderolas que inicialmente se habían previsto, alcanzando un total de 4.000, informa Ramos. “Ha sido una locura”.

María Jesús, vecina del barrio de Los Remedios, ha sido una de las vecinas que ha acogido de buena mano esta iniciativa: “Han dado al barrio un colorido espectacular. Yo he conseguido una banderola rosa que pone ‘Fue tu querer’, y como mi marido es de Cádiz, me han dado otra que pone ‘De Caí a Sevilla'”. Para María Jesús, amante de la Feria, tenerla cerca es todo un lujo: “La vida y la luz que transmite el barrio durante estas semanas me alegra mucho”. A Salud también le han dado una bandera con la sevillana ‘Candela, Candela’ en honor a su sobrina que se llama Candela y “es todo un torbellino”. El reparto de las banderas en la mayoría de los casos no ha sido casual, “aquí nos conocemos casi todos”.

Ramunca, de padre andaluz y madre del norte, le canta a sus amigos algunas de esas sevillanas: “La burra no te la llevas porque a mí no me conviene”. Entre cante y cante, se ríe: “Yo soy del norte, pero medio gitana. Al igual que los toros de miura que tienen que tener la sangre cruzada para salir con ese poderío, yo como tengo un padre de aquí y una madre de fuera soy un toro de miura. Tengo un arte que no se puede aguantar”.

Banderolas a cambio de botellines

De forma paralela, la empresa Cruzcampo ha llevado a cabo una apuesta similar en cuanto a la colocación de banderolas. No obstante, diferenciadas de las otras, tanto en el diseño como en el contenido, que consistía en este caso en una variedad de frases típicas de la feria seleccionadas por los empresarios más feriantes de la compañía. Como compensación, regalaron cajas de 24 botellines a aquellos vecinos que accedieron a colocar sus banderas.

Además, han colocado una lona gigante en Plaza de Cuba con la frase “en abril todo el mundo tiene un amigo en los Remedios”de cara a la noche del Pescaíto, y a los más jóvenes. Durante la Feria esta será reemplaza por otra más clásica en la que pondrá “es una buena feria cuando el albero te llega hasta el tercer volante”. “Al final esto es un granito de arena más al plan que tenemos en la empresa de sacar a relucir eso del acento y el orgullo a nuestras raíces”, afirma María Ruiz, de Cruzcampo.

Sin embargo, a pesar de la cantidad de voces a favor, siempre hay alguna en contra. Como la de un vecino que no ha querido dar su nombre, y que afirma que lo ve “una tontería como cualquier otra y que hay cosas más importantes”. Julio, en la misma línea, dice “que no le ve importancia”, pero que si le regalasen botellines como hace Cruzcampo, “también las colocaría”.