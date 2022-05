Dos meses y medio sin luz ni agua en decenas de viviendas propiedad de la Junta en el Polígono Sur de Sevilla

La historia se repite en el Polígono Sur de Sevilla sin que tenga visos de solución. El fraude eléctrico sigue conviviendo con las dificultades propias de la crisis en el barrio de menor renta neta media anual por habitante de toda España. El fuego, como en otras ocasiones, acabó el 26 de febrero con uno de los transformadores propiedad de Endesa en la barriada de Martínez Montañés, conocida como 'Las Vegas', que dan servicio eléctrico a un total de 560 viviendas propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en su inmensa mayoría. Para las viviendas de los pisos altos de los bloques se añade la carencia de suministro de agua al cno tener potencia elevadora por no disponer de energía eléctrica para ello.

Las plantaciones de marihuana en pisos dejan sin electricidad a vecinos del barrio más pobre de España: "No puede ser que los que pagan no tengan luz"

Saber más

Así se lo ha hecho saber el Comité René Cassin al Defensor del Pueblo de España en una queja en la que relata que “las autoridades gubernativas, delegado y subdelegado del Gobierno del Estado, de quienes dependen los Cuerpos de Seguridad Pública, sortean las exigencias de efectuar informaciones y denuncias de los pisos en los cuales se cultiva marihuana y cuyas necesidades energéticas se cubren con enganches ilegales que averían los transformadores y deterioran el suministro ordinario a las restantes viviendas”.

Fuentes de la Consejería de Fomento, de quien depende AVRA, informan a este medio de que 304 de las viviendas citadas ya disponen de luz. “Solo falta el transformador que da servicio a 256 viviendas”, apuntan. Hubo otro transformador que se quemó el mes pasado, que suministraba a los bomberos y usaron el transformador que estaba previsto para las citadas 256 viviendas. La queja hace mención a esa cuestión: “Es de notar que el fin de semana de 26 de marzo se averió de la misma forma el transformador n.º 1, que dejó sin luz a numerosos bloques, pero que fue inmediatamente comenzado a reparar por Endesa ya que da servicio al cercano Parque de Bomberos, en clara muestra de discriminación con los otros transformadores”.

Según las fuentes de la Junta, “hay 22 solicitudes de contratos” y “Endesa está trabajando para poner en marcha el transformador cuanto antes, tal y como le viene pidiendo AVRA”. “El problema es que el enganche ilegal para las plantaciones hace mella en la instalación de Endesa. La Junta viene reclamado más seguridad al Estado para el barrio desde hace mucho tiempo, pero no hay respuesta”, lamenta desde la Consejería.

Necesaria tarea policial

Las viviendas afectadas se sitúan en la zona más deprimida del Polígono Sur de Sevilla. Los bloques están situados en las calles Eneida, Utopía, Edipo Rey y Novelas ejemplares. La situación, no lo obvia ni la Junta (“no habría cortes si no hubiera plantaciones”), “guarda relación con el funcionamiento del sistema de distribución y también con el impacto, que deseamos realzar desde el inicio, en el sistema de distribución de la extracción no autorizada de electricidad”, se explica en la queja. “La situación en la barriada afectada refleja problemas de más calado de privaciones económicas, laborales y culturales y, muy determinadamente de pobreza energética”, insisten desde el Comité René Cassin, que lamenta que “tanto AVRA como Endesa y las autoridades gubernativas y autonómicas, a la par que las municipales, parecen tender a abstenerse como si la situación no les afectara en sus competencias y en sus obligaciones sociales y políticas”.

La queja detalla que sin suministro eléctrico “no es posible conservar los alimentos, inutiliza los mecanismos de camas articuladas de los numerosos impedidos que habitan en los bloques, imposibilita la utilización de aparatos de ayuda a la respiración que funcionan con corriente eléctrica, impiden hasta extremos insoportables el lavado de la ropa de cama y uso personal, y anulan el uso de calefactores y otros aparatos productores de calor ambiental”.

El “problema de siempre”

Fuentes de Endesa explican a elDiario.es Andalucía que se trata del “problema de siempre”: “las plantaciones de marihuana sobrecargan las instalaciones”. Se han producido “tres incendios desde finales de febrero en la zona”, añaden, asegurando que el centro de transformación que falta está “ya preparado”.

Respecto a la afección en las viviendas propiedad de AVRA, Endesa está “trabajando con la Junta” para arreglar las instalaciones particulares de los edificios, que están “sin protecciones, sin contadores”. Indican las fuentes de la distribuidora eléctrica que se está tratando de “agilizar la tramitación” para que se ejecuten las nuevas acometidas y se pueda dar servicio a toda la zona afectada.

“Necesaria tarea policial”

“Cuando se ha intentado plantear esa necesaria tarea policial en coordinación con fiscales y jueces se alza la muralla de las garantías procesales, la necesidad de denuncias pormenorizadas de particulares expuestos a las coacciones, amenazas y palizas y extorsiones de clanes perfectamente conocidos por los servicios policiales frente a los que la impasibilidad de los mismos es pareja a otras desidias funcionariales”, argumenta el comité, que señala que se formaliza la queja ante el Defensor “por ser su autoridad parlamentaria la que es competente sobre la Administración central y, por ende, de las delegaciones del Gobierno en los territorios autonómicos, cual es Andalucía y Sevilla, por consiguiente”.

La Mesa de Vivienda del Polígono Sur se reunió este jueves. La concejal del Ayuntamiento de Sevilla responsable del Distrito Sur, Marisa Gómez (PSOE), comunicó a posteriori que en ese contexto había pedido a AVRA que ejecutara una intervención completa de reforma del sistema eléctrico en la zona. “Son bloques de su titularidad y es la responsabilidad de AVRA garantizar que cuenten con una instalación eléctrica adecuada, con boletines de enganche y con los inquilinos en situación regularizada. Eso no se ha producido. Ha habido una falta de atención constante durante estos meses. Hasta ahora, hemos mantenido la máxima lealtad institucional y hemos evitado la confrontación con este tema. Pero se trata de una situación que requiere de una atención prioritaria por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que no se ha producido en todos estos meses”, dijo.