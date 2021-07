El PP de Sevilla y el regional abren otro frente por la elección del candidato a la capital

El PP de Sevilla no cierra un problema cuando abre otro, aunque en realidad están todos interconectados. El penúltimo episodio se está escribiendo ahora a cuenta del candidato a la Alcaldía de la capital, una cuestión en la que el PP provincial y la dirección nacional en Génova coinciden en el perfil del senador y alcalde de Tomares, José Luis Sanz, una opción que no gusta en la ejecutiva regional. Y a todo esto, siguen en el aire el relevo en la portavocía del grupo municipal en Sevilla y el acuerdo de integración para cerrar las heridas del tormentoso congreso provincial celebrado hace tres meses.

La caja de los truenos la abría esta vez la presidenta del PP sevillano, Virginia Pérez, que en un tuit apostaba este lunes sin tapujos por José Luis Sanz como "el mejor candidato". La dirección regional no quería este martes meterse en muchos charcos y se limitaba a recordar que a los candidatos a las alcaldías de capitales los elige la ejecutiva nacional con la regional, por no hablar de que todavía no es el momento para un debate que se espera abrir tras el verano.

Patricia del Pozo no descarta nada

A ello se une que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que está en todas las quinielas de esta carrera por la Alcaldía como una de las opciones preferidas por el PP andaluz, no cerraba este martes ninguna puerta. "Estoy centrada en lo que estoy centrada y mañana Dios dirá", afirmaba en un acto organizado por la SER, después de resaltar que en el PP tienen "tal nivel de sacrificio, de disciplina y de responsabilidad con nuestro proyecto y con el partido", que ella siempre estará donde le pidan.

¿Quién tiene entonces más papeletas para ser el candidato en Sevilla? Pues a día de hoy es José Luis Sanz, ya que cuenta no sólo con el respaldo de la dirección provincial sino también de Génova, que designa a los cabezas de lista en las capitales de provincia. A esto, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, le ponía este martes la coletilla de que la ejecutiva nacional del PP hace esta elección "de acuerdo tradicionalmente con la ejecutiva regional".

El pulso por el PP sevillano

Eso sí, el propio Martín reiteraba que todavía no toca este debate, que en principio debía tener lugar tras el verano. ¿Por qué entonces la apuesta tan directa del PP provincial por José Luis Sanz? La respuesta hay que enmarcarla en la interminable batalla que se vive en el PP sevillano, un conflicto que no se cerró ni con el congreso celebrado en marzo, en el que chocaron Virginia Pérez (avalada por Génova) y Juan Ávila, con el respaldo de la dirección regional.

En la dirección andaluza se considera que el PP provincial está alineado en exceso con Génova y que se dejan de lado indicaciones que se hacen desde San Fernando, sede de la ejecutiva regional. Estamos, en definitiva, ante un pulso entre las direcciones nacional y autonómica por el control del partido en Sevilla, que a su vez tiene al frente a una Virginia Pérez que insiste en que actúa de manera independiente y que no se casa con ninguna de las ejecutivas enfrentadas.

El caso es que, aunque buena parte de este choque se dirima en las alturas, las aguas no terminan de calmarse en el PP sevillano. Y como muestra, el botón de lo que está ocurriendo en el grupo municipal en la capital, donde el hasta ahora portavoz, Beltrán Pérez, ha aparcado su renuncia (tal y como exigía el PP provincial) y bloquea así el acceso al cargo de Juan de la Rosa, concejal afín a Virginia Pérez y secretario general de los populares sevillanos.

Una situación de bloqueo

De la Rosa debía ir allanando el camino para preparar la candidatura de José Luis Sanz, algo que el regional intenta impedir con esta jugada de última hora que tiene a Beltrán Pérez sin presentar formalmente su adiós a la portavocía en el registro del Ayuntamiento. Todo esto, a su vez, impide que se concrete el pacto de integración al que habían llegado las dos candidaturas que chocaron en un congreso provincial para así intentar pasar página, tras la amenaza de Juan Ávila de llevar el proceso a los tribunales por irregularidades.

Así que lo uno bloquea lo otro, y viceversa. Mientras tanto, el PP no está sabiendo aprovechar la oportunidad que en teoría debería ofrecerle el que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), esté a medio camino entre la Alcaldía y su candidatura a la Junta. Lo que en teoría podría ser una complicada transición para Espadas no está resultando tal por la fragmentación del grupo municipal del PP, más pendiente hoy de sus cuitas internas que de la batalla municipal.