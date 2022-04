Primer paso tras décadas de espera para conectar por tren la estación de Sevilla con el aeropuerto

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSOE), ha anunciado este jueves que desde su departamento “se va a analizar” la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, cuyo estudio licitará el Ministerio en los próximos meses. Así lo ha expresado durante su participación en el acto de clausura del encuentro Tres décadas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla: hito en la vertebración y la modernidad, organizado por la cadena SER Andalucía y celebrado en el Real Alcázar, dando de esta manera el primer paso para hacer realidad una reivindicación que se viene haciendo desde hace 30 años.

Posteriormente, el alcalde hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), ha apuntado en un comunicado que la ministra le ha confirmado la medida en una reunión que han mantenido, en la que se ha decidido que este trabajo técnico lo asuma directamente el Ministerio, “donde residen las competencias en materia ferroviaria”. De esta manera, el Gobierno central iniciará los trámites sin necesidad de aguardar a los nuevos estudios anunciados por parte de la Junta de Andalucía, que hace unos meses llegó a adjudicar la realización de un estudio informativo.

Muñoz ha recordado que Sevilla es una de las pocas grandes ciudades que “no ha sabido resolver en las últimas décadas” la conexión entre su estación de trenes y su aeropuerto. “Simplemente, no podemos esperar más. Ya no es el momento de definir en un estudio, como el que ha planteado la Junta de Andalucía, si la conexión debe ser en autobús, subterránea, ferroviaria o metropolitana. Esa parte de los estudios previos nos la debemos saltar ya en la fecha que estamos, 2022. Vamos directamente al siguiente paso. La conexión debe ser ferroviaria y la debe ejecutar el Ministerio de Fomento. Por tanto, no esperemos más a estudios que definan si es competencia local, autonómica o estatal. Pasemos a la siguiente fase. Lo debe hacer el Ministerio e iniciar ya todos los procedimientos para su ejecución”, ha subrayado el regidor sevillano.

“Una asignatura pendiente”

En ese acto organizado por la SER, Muñoz ha hecho un repaso por las “asignaturas pendientes” en materia de infraestructuras en la ciudad, “más allá de ese legado que nos dejó la Exposición Universal de 1992”, incluyendo entre las mismas la conexión ferroviaria desde Santa Justa al aeropuerto. “Se trata de una reclamación histórica y la ministra sabe que estoy siendo muy pesado con ella en este asunto cada vez que visita Sevilla”, circunstancia que “le agradezco”, pero cuando ello sucede, también “le reitero esa necesidad”. “No hay ninguna ciudad turística que no tenga conectado su aeropuerto con su principal estación ferroviaria: es una asignatura pendiente que debemos abordar”, ha añadido Muñoz.

Hace mes y medio, con motivo de la inauguración de la nueva terminal sur del aeropuerto de Sevilla, la ministra de Transportes aseguró que el ministerio era “consciente” de la necesidad de esa conexión y añadió que la alternativa de transporte que se elija debía ser “la más sostenible y factible” desde el punto de vista económico y medioambiental y que responda al modelo de movilidad que defiende el ministerio.