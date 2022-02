Sevilla exige la total recuperación de bienes de la Iglesia: “Hay que revertir todas las inmatriculaciones”

Decenas de personas de la Plataforma en Defensa Pel patrimonio de Sevilla se han concentrado este miércoles junto a la Torre Norte de la Plaza de España de la capital hispalense para pedir la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que ha reconocido 64 en Andalucía. Sus coportavoces, Eduardo López y Guillermo Casellas, han denunciado que la Iglesia "solo" ha reconocido haber registrado "indebidamente" a su nombre "ocho bienes" en Sevilla y provincia, en un listado "incompleto" ya que "en realidad son 295". Cabe recordar que la Iglesia reconoció hace unas semanas que un millar de bienes a su nombre pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. El Gobierno puso en conocimiento de las entidades locales y de los registros la información aportada por la Conferencia Episcopal para iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder.

Los miembros de la plataforma, al grito de "no son 1.000, son 100.000", han recordado ante los medios de comunicación que "el patrimonio público no es negociable", aludiendo al "valor incalculable" de los bienes de los que "la jerarquía de la Iglesia se apropió". "¿Qué pasa con todos los demás bienes que están a su nombre y no están en la lista?", se ha preguntado Casellas, que ha exigido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que aborde la situación del total de bienes" que, según sostiene la plataforma Recuperando (Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica), están a nombre de la Iglesia en España. En idéntico sentido, este miércoles estñan convocadas concentraciones en varias ciudades de nuestro país.

López y Casellas han explicado que van a seguir exigiendo al Ejecutivo estatal el conocimiento de la lista completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica "desde 1978" y no entre 1998 y 2015 en virtud a una ley de José María Aznar que le permitió a la Iglesia hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica. Desde la publicación de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a distintos usos), Gobierno e Iglesia pusieron en marcha una negociación para analizar el listado, asumiendo los primeros que había registrado a su nombre 965 bienes en España que no le corresponían, abriéndose a devolverlos.

"Todas esas inmatriculaciones son nulas de pleno derecho", sostienen los portavoces. "La Catedral de Sevilla, por ejemplo, fue con nocturnidad y alevosía", apuntan, apelando al discurso de investidura de Pedro Sánchez en el que "se comprometió a revertir todas las matriculaciones y hay que revertirlas". "La jerarquía de la Iglesia ha expoliado bienes desde 1946, y no solo desde 1998, y su valor es incalculable".

"Estamos disconformes con ese listado porque no está completo", insisten a raíz de la información aportada por la Conferencia Episcopal "en connivencia" con el Gobierno de España.