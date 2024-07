Los ajustes en la sanidad del medio rural para verano: “Pasamos de tener consulta médica cinco días a la semana a solo uno”

Trece municipios de la comarca turolense de las Cuencas Mineras tendrán este verano menos días de consulta médica y deberán trasladarse al centro sanitario de Aliaga, del que dependen, para recibir asistencia. El motivo que se apunta es la falta de personal médico, pues en este centro de salud hay tres médicos de atención primaria y dos de atención continuada. En julio y agosto solo habrá tres profesionales disponibles y tendrán que disfrutar de permisos vacacionales.

Las localidades que se verían afectadas son: Ababuj, Aguilar de Alfambra, Cuevas de Almudén, Camarillas, Galve, Hinojosa de Jarque y su pedanía -Cobatillas-, Jarque de la Val, Mezquita de Jarque y los barrios pedáneos de Aliaga como Campos, Cirujeda, Santa Bárbara y Aldehuela.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, en su visita a las obras del nuevo Hospital de Alcañiz a inicios de julio, negó el cierre de los consultorios de dichos pueblos. “Eso es mentira”, sentenció, y apuntó que hay alcaldes que están creando “alarmismo”. A su vez, puso sobre la mesa el caso de Hinojosa de Jarque en el que hay poco menos de 100 habitantes y se pasaba consulta cinco veces por semanas.

Una vecina de este municipio aclaró a este medio que recibieron el aviso de que se pasaría consulta en Hinojosa de Jarque un día por semana, los martes durante julio y en agosto todavía no está asignado. “Aquí se pasa consulta cinco días a la semana. Recibimos un primer aviso de que a mediados de julio y en verano no habría médico ningún día y tendríamos que ir a Aliaga. Después se nos comunicó que habría, pero solo un día”, explicó. Acto seguido mostró su preocupación de pasar de cinco días a tan solo uno y que la situación se alargue en el tiempo.

Bancalero apuntó, en esa visita al futuro centro hospitalario de la capital del Bajo Aragón, que se cumplirá el Decreto 59/1997. Este señala que “la periodicidad de consultas en las localidades o puntos geográficos, donde no radique el centro de salud se hará de acuerdo a una serie de criterios”. El primero es que en los núcleos de hasta 100 habitantes se hace la consulta en función de la propuesta del equipo de atención primaria y el reglamento interno de funcionamiento. Aquellos municipios de 101 a 200 residentes se pasa a 2 días de consulta por semana. Y así sucesivamente hasta los que tienen más de 400 y reciben consulta de lunes a viernes.

La vecina de Hinojosa de Jarque lo tiene claro y manifestó que, aunque en este pueblo haya menos de 100 habitantes, cuando llega el verano la población se dobla e incluso llega a triplicarse. “Hay que tener en cuenta que en verano vuelven al pueblo familias que trabajan en otros sitios y personas mayores que se han ido a pasar el resto del año cerca de sus hijos”, describió. De igual forma, no quiso dejar pasar que las personas de más edad no tienen facilidades para desplazarse hasta Aliaga y que no se puede elegir el momento en el que se enferma y se necesita de asistencia médica. El servicio de urgencias y la atención domiciliaria se mantendría.

La dirección de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud se sumó a la negativa y anunció que no se van a cerrar esos consultorios médicos del Centro de Salud de Aliaga. Además, señaló que entre el 15 de julio y el 15 de agosto habrá días en los que solo quede un médico y otros que habrá dos -de los tres disponibles- y se organizarán para atender las citas.

Respuestas políticas

Desde Teruel Existe denunciaron la situación y en un comunicado de prensa expresaron que esto “es una muestra más del abandono total que sufren los municipios por parte de la administración”, según reconoció Alfonso López, alcalde de Ababuj. Él mismo añadió: “Llevamos años escuchando el déficit de sanitarios y no se hace nada, no se toman soluciones”. En el municipio de Ababuj había dos visitas semanales de atención médica y enfermería.

López también incidió en el aumento de población en verano, pues allí se pasan de unas “70 personas en invierno a más de 600 en verano”. Muchos de esos veraneantes son personas mayores con tratamientos crónicos, que necesitan atención médica y que “previsiblemente no van a poder tener”. “Igual que cuando nosotros vamos a la playa si nos pasa algo queremos que nos atiendan, aquí es lo mismo. Va a ser un caos”, indicó.

Marcial Monterde es concejal en Camarillas. En ese municipio había visita médica “todos los días y dos o tres días por semana servicio de enfermería”. Durante el verano temen que los vecinos tengan que desplazarse a Aliaga o a Teruel, puesto que “no hay un medio de transporte público porque se quitó el servicio de autobús”.

Frente a esta situación de reducción de servicios en el medio rural, los vecinos de la zona comenzaron una iniciativa para recoger firmas. En la petición muestran su “preocupación” ante la decisión de eliminar consultas de médicos en sus pueblos y el “ataque” que supone para la salud y bienestar de las comunidades rurales. Igualmente, señalan que esto tendrá un efecto en la calidad de vida de los habitantes por tener que desplazarse y “aumentarán” los riesgos de complicaciones médicas al no poder recibir “atención a tiempo”. Con todo ello instan a “buscar soluciones” para fortalecer el sistema sanitario rural.

El consejero de Sanidad, Bancalero, dijo que el PSOE está “continuamente mintiendo a la población” con el fin de “desprestigiar” la labor del gobierno autonómico. “El PSOE está llamando a la movilización y Teruel Existe está entrando en ese bulo, y yo pido colaboración, no movilización”, expuso.

Por su parte, el PSOE de Aragón no tardó en responder y el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Iván Carpi, reiteró que la “única verdad” es que el Gobierno de Aragón ha recortado en más de un centenar de municipios, ha “amortizado” plazas de médicos y ha “vaciado” hospitales periféricos. Carpi valoró que Bancalero había “perdido los papeles” en las declaraciones de esa visita al hospital de Alcañiz y había “deslegitimado” a los ciudadanos que se movilizan por los recortes en sanidad u otros campos.

Tour por los servicios públicos

Desde el Movimiento de Acción Rural (MAR) han organizado ya el tercer “tour por los servicios públicos”. Arrancará el 20 de julio en Aliaga, seguirá el 22 de julio en Blesa, al día siguiente en Plou y Huesa del Común, el 24 de julio será el turno de Anadón, el 25 de Salcedillo y Maicas y finalizará el 26 de julio en La Zoma. Todos los actos se realizarán en la plaza de cada uno de estos pueblos. Con ello quieren reivindicar un sistema de sanidad “justo” para todos y todas.

El propio MAR reivindica que se han solicitado varias reuniones con el consejero de Sanidad y no se han aceptado. Tampoco pudieron estar presentes en la que tuvo lugar el 10 de julio, cuando se anunció la incorporación de dos médicos de Atención Continuada al Centro de Salud de Utrillas. No obstante, siguen reivindicando la falta de personal médico y de pediatra, pues la plantilla no está completa en ese centro.