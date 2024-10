Calatayud admite una deuda de 217.000 euros en una nave arrendada que generó ya más de 400.000 euros en pérdidas

La empresa Infoyma suma ya 217.000 euros de impagos al Ayuntamiento de Calatayud en el arrendamiento de las plantas industriales de la antigua factoría de Kimberly-Clark, a pesar de la aprobación del fraccionamiento del pago. El alcalde, el popular José Manuel Aranda, reveló en el pleno del 30 de septiembre que la compañía había saldado parte de la deuda en septiembre -102.000 euros-, pero pese a los requerimientos de la oposición el gobierno municipal no ha acreditado la transferencia.

Los impagos en esta nave municipal empiezan a ser tradición. Fueron reincidentes a cargo de Industrias Monzón, que llegó a dejar una deuda en el Ayuntamiento de más de 400.000 euros con promesas de empleo y enriquecimiento de la capital. El relevo lo ha tomado Infoyma, que ha seguido sus pasos con un debe que según el Ayuntamiento alcanzan los 217.000 euros. “Ojalá que salga de la mala situación por el bien de los trabajadores, pero es como un ‘déjà vu’, como si ya hubiésemos vivido esto otra vez”, lamenta Sandra Marín, portavoz del PSOE de Calatayud.

Las dudas de una nueva deuda surgen a raíz del despido de 9 trabajadores bilbilitanos en diciembre de 2023, una posible consecuencia de problemas internos económicos en la empresa. En enero de 2024 se destapó una deuda de 140.000 euros por el arrendamiento, aunque los trabajadores pudieron recuperar su puesto de trabajo. Desde el Ayuntamiento se aprobó el fraccionamiento del pago por decreto de Alcaldía para facilitar el reintegro, pero esta medida no ha supuesto un cambio en la situación.

No se conoce todavía ninguna medida que vaya a tomar el Consistorio para solventar este problema que se lleva acarreando desde 2019. El alcalde asegura que las deudas no afectan al salario de los once empleados de Calatayud que trabajan en estas instalaciones. “Desde luego, debemos velar porque los trabajadores no pierdan el trabajo, pero también por que los impagos y las malas acciones de gobierno no afecten al resto de la ciudadanía”, afirma la portavoz de los socialistas.

El grupo socialista ha reclamado este supuesto pago de 107.000 euros, llevado a cabo el mismo día del pleno, y acusa al equipo de gobierno de “falta de transparencia”. No se ha podido acreditar si el dinero ha entrado en las arcas públicas, ni se ha presentado una documentación que lo justifique.

Este medio ha intentado recibir una respuesta del Ayuntamiento de Calatayud, pero desde el Consistorio se remiten al pleno del 30 de septiembre, sin dar más explicaciones.

Hay que reseñar además que los problemas que arrastra la empresa Infoyma no solo afectan a Calatayud. De hecho, UGT Palencia ha denunciado recientemente que los trabajadores en la planta de esta empresa en la capital castellana llevan más de tres meses sin cobrar sus salarios.