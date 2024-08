Estercuel, en Teruel, se opone a la apertura de tres nuevas minas de arcilla: “Será un pueblo rodeado”

La localidad de Estercuel, enclavada en la comarca Andorra Sierra de Arcos, provincia de Teruel, ha sido una zona históricamente minera. “Tengo 71 años y mis abuelos ya trabajaron en las minas de carbón de Estercuel”, recuerda Joaquín Lahoz, alcalde del pueblo. Con la puesta en marcha del plan de descarbonización las minas, primero a pozo y después a cielo abierto, se cerraron. Hace 15 años que la empresa Samca explota una de las dos minas de arcilla que actualmente están en funcionamiento. La segunda se aprobó hace tres años y su concesión la tiene Pamesa. El alcalde explica que no estaban del todo de acuerdo en que se abriera una segunda mina para la explotación de arcilla, pero que definitivamente se dio luz verde a este proyecto para “proporcionar trabajo a las personas que se quedaban sin él con el cierre de la última mina de carbón”. Lahoz asegura que esta segunda mina dio trabajo a 12 personas de la localidad “gente joven que quiere quedarse en el pueblo” y que tienen o tendrán hijos que pueden mantener “la escuela abierta”, añade.

El nuevo proyecto, ante el que el consistorio se ha levantado, estaría situado en un entorno muy cercano al monasterio del Olivar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), pero también afectaría a tierras de labor y de explotación ganadera. Según el alcalde, 3.500 olivos y más de 1.000 cerdos tendrían que ser eliminados, y la zona de pinar autóctono también correría el riesgo de desaparecer al encontrarse todo ello en la zona de influencia del nuevo proyecto de Hispano Minera de Rocas SL y Vesco Clays Spain SL para explotar las minas María, Las Pedrizas y El Plano; 16 retículas mineras en total.

“Será mayor el impacto negativo que el beneficio”

Las nuevas minas crearían empleo, pero desde el Ayuntamiento de Estercuel exponen en las alegaciones presentadas ante el Gobierno de Aragón, dirección general de Minas y el INAGA para frenar estos proyectos, que no necesitan más puestos de trabajo ya que la localidad se encuentra en “pleno empleo” y que el impacto medioambiental, en la calidad de vida y hasta en el trasporte de la vecindad no compensa los beneficios que pudieran generar estos tres nuevos proyectos en la zona.

Las otras dos minas que están en funcionamiento, ocupan ya un 30% del territorio de la localidad y se encuentran en una zona “de terreno no fértil” y que por su ubicación no crea demasiadas afecciones, “solo a veces cuando sopla el viento resulta molesto”, explica Joaquín Lahoz. Sin embargo, el alcalde asegura que los proyectos planteados y pendientes de aprobación dejarían al pueblo “totalmente rodeado de minas”, “afectarían a terrenos en uso” y que generaría una situación insostenible porque, aunque los materiales que se manipulan “no son excesivamente tóxicos” por la orientación de las minas sí que generarían una afección mayor a los vecinos de Estercuel.

Además de las afecciones a la calidad de vida de los habitantes de la localidad, el Ayuntamiento, subraya las afecciones Uno de los afectados sería el Monasterio de los padres mercenarios, el único convento masculino habitado en Aragón en este momento, que se mantiene entre otras razones debido al ecosistema turístico puesto en marcha por los monjes “basado en el bienestar, la paz, la espiritualidad y la naturaleza”.

A la espera de respuesta: “Esperamos que sean sensatos”

Por el momento, no se conoce la fecha en la que el Gobierno de Aragón, la dirección general de Minas y el INAGA, tendrán respuesta a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Estercuel, “espero que hagan un análisis profundo, que sean conscientes de que el daño es más fuerte que el beneficio que van a aportar”, recuerda el alcalde sobre los proyectos.

Estercuel, es una localidad eminentemente minera que llegó a tener censados más de 1.000 habitantes, pero que en la actualidad no llega a superar el centenar de vecinos. “Las minas han sido nuestra forma de vida”, apuntan desde el consistorio, pero subrayan que no puede seguir siéndolo a cualquier precio, “no hay que masificar este tipo de cosas porque, si no, acabaremos todo el entorno”, zanja el alcalde de la localidad.

Algunas voces reclaman que no se haya instalado ninguna industria relacionada con la trasformación de la materia prima, la arcilla, que se traslada a otras comunidades autónomas para su manufactura. Preguntado por la posibilidad, si la hubiera, de aceptar la implantación de industria transformadora en la zona, el alcalde de Estercuel, afirma que no se cierran a explorar la posibilidad de estudiar una hipotética oferta, aunque apunta a que estar ubicados “fuera de una carretera principal” les penaliza, y que sería una opción que “había que valorar”, subraya Lahoz. A lo que sí se cierra es a la posibilidad de abrir más minas de arcilla, una petición a la que se ha sumado la comarca Andorra Sierra de Arcos a través de una moción en contra de estas minas aprobada en el mes de abril. “Espero que sean sensatos y que la nueva situación sería inaceptable, afectará a los trasportes, a la convivencia, a todo el pueblo”, sentencia el edil. Desde la comarca, se han comprometido a impulsar la cultura y el turismo en la zona, como potenciales alternativas para mantener el “equilibrio” entre las necesidades económicas y la sostenibilidad del territorio.